Футбол

Комсомольская правдаКомсомольская правдаСпартак — Зенит 0:1

Спартак — Зенит
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Аяз Гулиев
3′
Айртон Дантас
15′
27′
Магомед Оздоев
41′
Юрий Жирков
44′
Эмильяно Ариэль Ригони
46′
Эмильяно Ариэль Ригони
Александр Ерохин
54′
Юрий Жирков
61′
Бранислав Иванович
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
64′
66′
Дуглас Сантос
Аяз Гулиев
Наиль Умяров
74′
76′
Сердар Азмун
Олег Шатов
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
83′
85′
Юрий Жирков
Далер Кузяев
"Зенит" выиграл со счетом 1:0 и уходит на большой двухнедельный перерыв в ранге одного из трех лидеров Премьер-Лиги с 17 очками.
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