Футбол
Vprognoze.ru«Спартак» дал Кононову два матча на исправление ситуации
Как сообщает источник, для исправления ситуации главного тренеру "Спартака" Олегу Кононову дали два матча. 25 сентября "красно-белые" встретятся с "КАМАЗом" в рамках 1\16 финала Кубка России, а 29 сентября сыграют с "Оренбургом" в 11-м туре РПЛ.
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Матч 1/16 финала Кубка России против «КамАЗа», намеченный на 25 сентября, станет краеугольным для главного тренера «Спартака» Олега Кононова. Как стало известно «Рейтингу Букмекеров», если команда потерпит поражение, руководство красно-белых будет вынуждено пойти на перестановки.Bookmaker-ratings.ruвчера в 04:07
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СМИ: Кононов будет уволен из «Спартака» в случае поражения от КАМАЗа в Кубке России
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