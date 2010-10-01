Футбол
Vprognoze.ru«Спартак» дал Кононову два матча на исправление ситуации
Как сообщает источник, для исправления ситуации главного тренеру "Спартака" Олегу Кононову дали два матча. 25 сентября "красно-белые" встретятся с "КАМАЗом" в рамках 1\16 финала Кубка России, а 29 сентября сыграют с "Оренбургом" в 11-м туре РПЛ.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Матч 1/16 финала Кубка России против «КамАЗа», намеченный на 25 сентября, станет краеугольным для главного тренера «Спартака» Олега Кононова. Как стало известно «Рейтингу Букмекеров», если команда потерпит поражение, руководство красно-белых будет вынуждено пойти на перестановки.Bookmaker-ratings.ruвчера в 04:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7008 источников, обновлено в 16:49, Вашингтон
Шоу-бизнес
Наташа Королева занялась йогой в бикини
Aobe.ru 06:42
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды
На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру вчера в 06:43
Авто
В России доступен новый Toyota Land Cruiser 200
Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе японской марки, из «экстерьерных» обновлений рестайлинговый Toyota Land Cruiser 200 получил новый цвет кузова – «черный перламутр» (доступен во всех комплектациях, кроме версии TRD) и колесные диски нового дизайна в топовом исполнении Executive Lounge.
Автоновости дня 12:24
Хоккей
СКА по буллитам уступил ЦСКА в армейском дерби
В понедельник, 23 сентября, в Петербурге в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) встретились СКА и московский ЦСКА.
Петербургский дневник 15:46
Политика
Трамп посетовал на то, что ему не дают Нобелевскую премию
Президент США Дональд Трамп пожаловался, что ему не дают Нобелевскую премию, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:38
Происшествия
Титов назвал изъятие ФСБ декларации угрозой амнистии капиталов
Прецедент с использованием сведений декларации об иностранных активах в уголовном деле против бизнесмена негативно повлияет в целом на процесс возврата капиталов в Россию, говорится в заявлении бизнес-омбудсмена Бориса Титова, опубликованном на его сайте.
Ведомости 11:21
Шоу-бизнес
В сети сообщили, что опухоль Заворотнюк оказалась неоперабельной
В сети появилась информация, что опухоль актрисы Анастасии Заворотнюк оказалась неоперабельной.
Газета.Ru 12:05
Футбол
Юрген Клопп признан лучшим тренером по версии ФИФА
Российская газета 15:21
Политика
Трамп и Дуда назвали «Северный поток — 2» угрозой для Европы
«Оба президента признали, что газопровод «Северный поток — 2» является угрозой энергетической безопасности Европы, и обсудили, как лучше остановить этот проект», — приводит текст сообщения ТАСС.
RT на русском 16:19
Гаджеты
В Google Play появилась платная подписка на игры и приложения
Huawei: наш новый флагманский смартфон выйдет без сервисов Google читайте также Игры и приложения, доступные в рамках Google Play, помечаются специальным разноцветным значком.
Вести.Хайтек 14:32
Происшествия
Пожар на плавбазе около острова Итуруп ликвидирован
Пожар на плавбазе "Петр Житников" у берегов острова Итуруп потушен. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 16:29
Общество
В Гидрометцентре пообещали подобие бабьего лета в октябре
«В сентябре бабьего лета не будет, а дальше с повышенной вероятностью можно ожидать, что температура, близкая к 15 градусам, будет в октябре», — сказал Вильфанд.
РБК 08:51
Политика
Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами заявил, что подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения по климату.
RT на русском 07:02
Шоу-бизнес
Дети Николь Кидман предпочли матери сайентологию
Звезда Голливуда Николь Кидман призналась, что ее дети от брака с Томом Крузом предпочли общению с матерью сайентологию.
РЕН ТВ 15:31
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru 08:25
Политика
ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе
Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
RT на русском 05:28
Происшествия
Две боевые машины ВДВ разбились на учениях «Центр-2019»
Две БМД разбились при десантировании из самолетов Ил-76 на учениях «Центр-2019» 20 сентября.
BFM.ru вчера в 15:32
Культура
Лукашенко наградил Пугачеву орденом Дружбы народов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении народной артистки СССР Аллы Пугачевой орденом Дружбы народов.
ТАСС 12:07
Космос
Крупный астероид размером с три пирамиды Хеопса приблизился к Земле
Центр исследования околоземных объектов NASA сообщил о приближении к земной орбите крупного астероида, который размерами сравним с двумя-тремя пирамидами Хеопса.
Народные новости 15:18
Общество
Россияне переплатили за вывоз мусора 700 млн рублей
После начала "мусорной" реформы около 1,6 млн россиян обратились за перерасчетом платы по обращению с отходами.
Piter.tv 02:31
Общество
Комиссия РАН нашла нарушения в работах кандидатов в академики
Комиссия Российской академии наук (РАН) по противодействию фальсификации научных исследований проанализировала работы кандидатов в члены-корреспонденты и академики и нашла в них нарушения.
РБК 13:59
Политика
В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией
МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками.
РИА Новости 09:14
Политика
Трамп отреагировал на скандал вокруг его разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп отреагировал на скандал вокруг его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 11:27
Космос
Китайский луноход обнаружил странное вещество на дальней стороне Луны
Китайское космическое агентство опубликовало фотографии с изображением неизведанного гелеобразного вещества, обнаруженного луноходом Yutu-2 на дальней стороне Луны.
Народные новости вчера в 23:33
Общество
В Архангельской области прошли митинги против полигона «Шиес»
В Архангельской области прошли митинги против строительства экотехнопарка «Шиес», сообщает портал 29.ru.
РБК вчера в 09:37
Происшествия
В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину
Российская газета 02:23