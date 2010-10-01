Футбол

Vprognoze.ruVprognoze.ru«Спартак» дал Кононову два матча на исправление ситуации

КАМАЗ — Спартак
25 сентября
в 11:30
Кубок России, 1/16 Финала
Как сообщает источник, для исправления ситуации главного тренеру "Спартака" Олегу Кононову дали два матча. 25 сентября "красно-белые" встретятся с "КАМАЗом" в рамках 1\16 финала Кубка России, а 29 сентября сыграют с "Оренбургом" в 11-м туре РПЛ.
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с чего всё началось

В случае поражения в Кубке, «Спартак» начнет поиски нового тренера

Матч 1/16 финала Кубка России против «КамАЗа», намеченный на 25 сентября, станет краеугольным для главного тренера «Спартака» Олега Кононова. Как стало известно «Рейтингу Букмекеров», если команда потерпит поражение, руководство красно-белых будет вынуждено пойти на перестановки.
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