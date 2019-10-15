Футбол
Газета.Ru«Спартак» может начать сотрудничество с немецким клубом «Эрцгебирге»
Президент клуба второй Бундеслиги "Эрцгебирге" Хельге Леонхардт сообщил о намерении заключить договор о сотрудничестве с московским "Спартаком", передает Bild. По словам главы немецкой команды, такое сотрудничество моет быть взаимовыгодным. Он надеется, что клубы будут обмениваться игроками.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 07:51, Вашингтон
Политика
В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка
Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
Общество
В Рязанской области вместо НТВ показали порно
В Новомичуринске Рязанской области вместо программы "Место встречи" на НТВ показали фильм для взрослых.
Экономика
Аналитики спрогнозировали кризис рефинансирования в российских банках
В 2020 году российский банковский сектор может столкнуться с локальным кризисом рефинансирования, заявил на конференции Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства Валерий Пивень.
Происшествия
Двое российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Анталье
Два российских туриста госпитализированы после аварии автобуса в турецкой Анталье, они находятся в состоянии средней тяжести, сообщил РИА Новости представитель генконсульства РФ.
Политика
Путин подарил королю Саудовской Аравии кречета Альфу
Президент России Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду камчатского кречета.
Общество
Космонавта Леонова похоронили в Подмосковье
Одиннадцатый космонавт СССР и первый человек в открытом космосе Алексей Леонов похоронен во вторник на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Здоровье
Стала известна причина переноса сроков строительства завода «Титан-Полимер» в Моглино
Разрешение на строительство завода «Титан-Полимер» в особой экономической зоне «Моглино», вероятнее всего, будет получено в ноябре текущего года.
Происшествия
В Новосибирске таксист выкинул женщину с двухлетним ребенком из машины
В отношении таксиста, который выкинул мать с двухлетним ребенком из салона авто полиция Новосибирска возбудила административное дело о побоях.
Политика
Глава МИД Украины рассказал об альтернативе формуле Штайнмайера
Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, какая существует альтернатива формуле Штайнмайера.
Общество
В отношении экс-губернатора Челябинской области возбудили уголовное дело
Уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского было возбуждено по материалам проверки Федеральной антимонопольной службы.
Футбол
Министерство спорта Болгарии разорвало отношения с футбольным союзом
Министерство по делам молодежи и спорта Болгарии потребовало отставку президента Болгарского футбольного союза Борислава Михайлова.
Общество
В Крыму объяснили ограничение скорости мобильного интернета
В Мининформе РК прошло экстренное совещание после того, как приехавшие на отдых или с деловыми целями жители материковой части России начали массово жаловаться на искусственно ограниченную скорость доступа к мобильному интернету.
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе отреагировал на информацию о своем внебрачном сыне
Общество
Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Футбол
УЕФА рассмотрит вариант переноса финала Лиги чемпионов из Стамбула
Вице-президент УЕФА Мишель Ува сообщил, что организация рассмотрит призывы перенести место проведение финала Лиги чемпионов сезона 2019/20, который должен пройти в Стамбуле (Турция).
Происшествия
В МЧС рассказали о правилах выживания в ДТП
В МЧС дали советы, как остаться в живых в ДТП с другой машиной. Об этом 15 октября сообщает «РИА Новости».
Происшествия
Студент керченского университета подрался с преподавателем
Студент Керченского государственного морского технологического университета (КГМТУ) подрался с преподавателем, позднее участники конфликта написали друг на друга заявления в полицию.
Политика
Россия подтвердила переговоры Дамаска и курдов на базе в Хмеймиме
Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев подтвердил, что представители официального Дамаска и курдов провели переговоры на российской базе в Хмеймиме.
Политика
Верховный суд смягчил приговор украинцу Давыденко за шпионаж
Верховный суд РФ снял 3,5 года с приговора гражданину Украины Константину Давыденко, получившему 10,5 лет колонии строгого режима за шпионаж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Армия и оружие
ВСУ заявили о срыве разведения сил в Золотом
Происшествия
Появилось видео с места обрушения жилого дома в Приморье
Появилось видео с места обрушения перекрытий в приморском поселке Новонежино.
Политика
Отношение россиян к Украине резко улучшилось после избрания Зеленского
Отношение россиян к Украине улучшилось с начала года, а восприятие украинцами России незначительно ухудшилось, сообщает РБК со ссылкой на совместное исследование «Левада-центра» и Киевского международного института социологии (КМИС).
Общество
Приватбанк выиграл апелляцию в Лондоне в споре с Коломойским
Апелляционный суд Лондона подтвердил юрисдикцию английского суда на рассмотрение иска Приватбанка к бывшим владельцам — Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.
Политика
Медведев высказался по поводу базы водителей с противопоказаниями
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости ставить точку в подготовке законопроекта, который предусматривает создание в стране единой базы водителей, у которых есть медицинские противопоказания к вождению.
Происшествия
Силовики пришли с обысками к сторонникам Навального в восьми городах
Силовики пришли с обысками к сторонникам Навального в восьми городах В Уфе, Самаре, Саратове, Екатеринбурге, Ярославле, Челябинске, Новокузценке и Краснодаре проходят обыски у сторонников политика Алексея Навального, сообщает "ОВД-Инфо".