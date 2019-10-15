Президент клуба второй Бундеслиги "Эрцгебирге" Хельге Леонхардт сообщил о намерении заключить договор о сотрудничестве с московским "Спартаком", передает Bild. По словам главы немецкой команды, такое сотрудничество моет быть взаимовыгодным. Он надеется, что клубы будут обмениваться игроками.

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«Спартак» может начать сотрудничество с немецким клубом «Эрцгебирге»

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