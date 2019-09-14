РПЛ

РИА НовостиРИА Новости«Спартак» дома проиграл «Уралу» в матче РПЛ

Спартак — Урал
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Самуэль Жиго
12′
42′
Отман Эль-Кабир
48′
Владимир Ильин
55′
Рафал Аугустыняк
60′
Отман Эль-Кабир
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
62′
Гус Тил
64′
69′
Вараздат Ароян
Андрей Ещенко
Николай Рассказов
71′
71′
Николай Димитров
Михал Кухарчик
78′
Андрей Панюков
Андрей Егорычев
Самуэль Жиго
84′
Николай Рассказов
90′+1′
90′+2′
Отман Эль-Кабир
Исламжан Насыров
Футболисты московского "Спартака" на своем поле проиграли екатеринбургскому "Уралу" в матче 9-го тура чемпионата России. Встреча состоялась в субботу в Москве и завершилась победой гостей со счетом 2:1.
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