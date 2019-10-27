РПЛ
Sport24.ru«Спартак» грохнул «Локо» в дерби — 3:0! Тедеско побеждает Семина уже 3-й раз
«Спартак» Тедеско, который осторожно начал с «Рубином» и постепенно прибавлял, на первых минутах выглядел бодрее (помогла схема 4-3-3 с Кутеповым справа и атакующей тройкой Понсе-Шюррле-Мельгарехо) и свежее, но быстро отошел назад.
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Политика
Израиль ускорит рассмотрение просьб россиян об убежище
Власти Израиля приняли решение ускорить процедуру рассмотрения просьб о предоставлении убежища от россиян, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:27
Общество
Названы регионы России с самой низкой безработицей
Росстат назвал российские регионы с самым низким и самым высоким уровнем безработицы, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 21:55
Происшествия
В Амурской области произошло нападение на полицейских: ранены двое
В Амурской области произошло нападение на сотрудников полиции. Правоохранителям пришлось применить табельное оружие.
Амур.инфо 22:12
Авто
Половина автолюбителей России ездит на старых автомобилях
МедиаПоток 06:04
Общество
В Калифорнии проводится масштабная эвакуация
Вести.Ru 18:44
Общество
Золотодобычу выводят на чистую воду
Эксперты отмечают, что на россыпную добычу приходится 27% всей золотодобычи в России; часть из них считает, что запрет не позволит решить проблемы обеспечения безопасности добычи и соблюдения природоохранного законодательства.
Коммерсантъ 18:21
Общество
Умер советский диссидент Буковский
Напомним, в 1976 году советское правительство обменяло диссидента Буковского на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана, с тех пор бывший диссидент проживал в Великобритании.
REGNUM 22:07
Политика
Президент Аргентины поздравил соперника с победой на выборах
Российская газета 22:41
Космос
Новая миссия НАСА к Европе может обнаружить следы внеземной жизни
AstroNews.ru вчера в 12:59
Космос
Lamborghini отправила в космос карбон для будущих суперкаров
Motor 25 октября в 09:21
Транспорт
Участок новой скоростной трассы в Приморье откроют уже в этом году
Уже в этом году откроют один из участков скоростной трассы Владивосток–Находка–Порт Восточный, которая станет альтернативной одному из самых популярных у жителей и гостей Приморья маршрутов на юге края.
Владивосток-Новости 20:54
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Общество
Руководитель «Останкино» предупредил о возможных сбоях в телевещании
«Общественное телевидение России» выполняет все обязательства перед «Останкино», представители телецентра не предупреждали, что какие-то работы не будут производиться, заявил «Ведомостям» первый заместитель гендиректора ОТР Александр Пономарев.
Ведомости 16:27
Общество
Диетолог назвала продукты, чаще всего вызывающие отравление
Татар-информ вчера в 15:56
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «R»
REGNUM вчера в 10:33
Политика
Путин попросил закрыть от журналистов принесенную Эрдоганом карту
Президент России Владимир Путин во время переговоров попросил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана закрыть от журналистов карту, которую он принес с собой.
РБК 10:16
Политика
Дешевый российский уголь нанесет удар по энергобезопасности Украины
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек крах энергетического сектора Украины из-за поставок дешевого российского угля.
Вести.Ru 03:33
Общество
Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять
Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 17:01
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову
Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Радио Комсомольская правда 10:49
Футбол
«Валенсия» Черышева в гостях проиграла «Осасуне»
«Осасуна» на своем поле обыграла «Валенсию» в матче 10-го тура чемпионата Испании.
Sportbox.RU 17:52
Общество
Суд вынес приговор украинцу за одежду с гербом СССР
Дзержинский районный суд города Кривой Рог вынес приговор жителю Украины за ношение футболки с гербом СССР.
Известия 07:51
Общество
Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%
Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
Известия 14:00
Происшествия
В Хабаровском крае завели дело о суициде после жалоб на полицейских
В Хабаровском крае возбудили уголовное дело после самоубийства жителя Николаевска-на-Амуре, который перед смертью рассказал в видеообращении о том, что полицейские применяли к нему недозволенные методы работы.
РБК 23:09
Происшествия
ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума
В отношении Банина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
РБК 07:23
Армия и оружие
Минобороны обнародовало доказательства контрабанды США нефти из Сирии
Министерство обороны России показало снимки космической разведки, доказывающие, что США после разгрома террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) добывали и вывозили из Сирии нефть.
Lenta.ru вчера в 03:19
Армия и оружие
Президент Сербии подтвердил закупку российского «Панцирь-С»
Известия 25 октября в 09:07
Наука
Составлен список наиболее вредных для организма продуктов питания
В ходе проведенного исследования эксперты смогли определить наиболее вредные для человеческого организма продукты питания.
Rusargument вчера в 14:15
Космос
Пролетевший вблизи от Земли астероид показали на видео
Опубликовано видео пролета астероида (162082) 1998 HL1 на расстоянии 6,21 миллиона километров от Земли.
ТК Звезда вчера в 11:45
Происшествия
В Приморье спасатели ищут четырех пропавших рыбаков
РИА Новости 21:17
Политика
МИД ответил на угрозу «Азова» о вводе тысячи бойцов в Донбасс
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова лидера батальона «Азов» Андрея Билецкого о развода войск в Донбассе.
Известия 23:01