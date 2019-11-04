РПЛ
Газета.Ru«Спартак» и «Арсенал» объявили составы на матч РПЛ
Московский "Спартак" и тульский "Арсенал" объявили стартовые составы на матчи 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Политика
Правительство Британии заблокировало доклад о «российской угрозе»
Правительство Британии как минимум на месяц заблокировало публикацию парламентского доклада об угрозе, якобы исходящей от России в отношении британской демократии и возможном вмешательстве в декабрьские выборы, сообщает газета Guardian.
РИА Новости 09:43
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу
Пиар-директор певца Дениса Клявера подтвердила сообщения СМИ о госпитализации его общей с солисткой группы «Гости из будущего» Евой Польной дочери.
Известия 03:21
Общество
Диетологи назвали лучший продукт для поддержания иммунитета
Квашеная капуста является лучшим продуктом для поддержания иммунитета в осенне-зимний период.
Вечерняя Москва 02 ноября в 22:30
Общество
Медведев сравнил цены на интернет в России и США
Безлимитный интернет в России в разы дешевле, чем в целом ряде стран, а по количеству пользователей смартфонов РФ входит в мировой топ-5.
Известия вчера в 19:50
Происшествия
В Ереване горит ангар российской авиабазы
В ереванском аэродроме "Эребуни" горит крыша ангара, где расположена одноименная российская авиабаза.
Газета.Ru 07:25
Происшествия
В ДТП между Орском и Гаем пострадали трое и погибла женщина
На дороге между Орском и Гаем 4 ноября случилось ДТП. Столкнулись Renault и микроавтобус ГАЗель.
РИА Оренбуржье 10:17
Политика
О попытке свержения Зеленского заявили на Украине
По словам Лукаш, повод у антиправительственных имеется отличный: разведение вооружённых сил от линии разграничения в Донбассе.
DixiNews 02:38
Происшествия
На блокпосту оккупированного Донбасса умер полицейский-западенец
На блокпосту «Лисичанск-Горское» (оккупированная Киевом территория ЛНР) умер полицейский-западенец.
Rusvesna.su 06:53
Общество
«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск
"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости 02 ноября в 10:53
Здоровье
Перечислены 10 худших продуктов в холодильнике
Медики рассказали о десятке самых худших продуктов, которые хранятся в холодильнике россиян.
МедиаПоток 04:04
Политика
В Крым прибыла делегация из Сирии
РИА Новости Крым 05:03
Шоу-бизнес
Волочкова прибыла в Минск, где выступит «на разогреве» у Пугачевой
Танцовщица Анастасия Волочкова прибыла в Минск, где выступит на концерте Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.
Телепрограмма 02 ноября в 05:53
Шоу-бизнес
Муж Лолиты прокомментировал причину их развода
Пятый муж певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов рассказал о причинах разрыва пары, пишет издание Starhit.
Inc-news.ru 11:41
Наука
Для получения биоактивных молекул созданы новые катализаторы
Ученые рассказали, что во время синтеза к данным катализаторам присоединяются молекулы реагентов, энергия видимого света активирует в них реакционные центры, чтобы процесс смог двигаться в нужном направлении.
МедиаПоток вчера в 03:04
Футбол
Ибрагимович может вернуться в «Милан»
Нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может вернуться в «Милан».
ProstoProSport вчера в 10:55
Здоровье
Названы 5 безобидных вещей, которые могут вызвать зависимость
Как сообщает ToDay News Ufa, список 5 абсолютно безобидных вещей, который могут вызвать зависимость, следующий: Сыр.
ToDay News Ufa 11:23
Общество
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
РИА Новости 04:13
Политика
Бюст Евгения Примакова открыли в Белграде
News.ru 10:44
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Футбол
Дзюба оценил шансы «Зенита» в матче с «РБ Лейпциг»
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба оценил шансы петербургской команды в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпиона против "РБ Лейпциг", передает ТАСС.
Газета.Ru 11:35
Единоборства
Стал известен гонорар Поветкина за поединок с Хантером
РИА Новости 06:36
Кино
Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года
Фильм «Капкан» рассказывает о девушке по имени Хейли, которая во время урагана во Флориде ищет отца. Она находит его тяжело раненным.
Говорит Москва вчера в 03:53
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать торты и пирожные
Торты и пирожные без отделки кремом хранятся 72 часа, с белково-взбивным кремом, фруктовой отделкой, со сливочным кремом и пирожное "Картошка" - 36 часов, с заварным и взбитым из сливок кремами - шесть часов.
ТАСС 02:40
Футбол
Клопп ответил Гвардиоле, который назвал Мане симулянтом
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на слова наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, который заявил, что форвард красных Садио Мане в некоторых моментах прибегает к симуляции.
Чемпионат 10:56
Шоу-бизнес
Сын актрисы Маргариты Тереховой рассказал о болезни матери
В эфире телевизионной передачи «Звезды сошлись» на НТВ сын знаменитой советской и российской актрисы Маргариты Тереховой Александр объяснил, почему родные не хотят показывать ее на публике.
Журналистская правда 03:20
Общество
В Москве прошли два «Русских марша»
Коммерсантъ 06:06
Хоккей
«Нефтехимик» обыграл ЦСКА и одержал девятую победу подряд в КХЛ
Нижнекамский "Нефтехимик" нанес поражение московскому ЦСКА и продлил победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до девяти матчей.
РИА Новости 11:11