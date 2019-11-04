Московский "Спартак" и тульский "Арсенал" объявили стартовые составы на матчи 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак» и «Арсенал» объявили составы на матч РПЛ

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