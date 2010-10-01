Футбол
Бомбардир.руРПЛ. «Спартак» примет «Урал», «Локомотив» на выезде сыграет с «Сочи»
В субботу состоятся два матча девятого тура российской Премьер-лиги. «Спартак» в Москве сыграет с «Уралом», а «Локомотив» в гостях встретится с «Сочи».
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Экономика
Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.
Ведомости 05:06
Технологии
Минпромторг определил разработчика нового самолета на замену Ан-2
Ранее анонсированный выбор нового разработчика легкого многоцелевого самолета (ЛМС) на замену Ан-2 состоялся, им стал Уральский завод гражданской авиации, выигравший в открытом конкурсе, пишет РИА Новости.
Военное обозрение 12 сентября в 02:02
Шоу-бизнес
Заворотнюк частично парализовало на фоне рака мозга
Звезду сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк частично парализовало на фоне последней стадии рака головного мозга.
Газета.Ru 06:28
Происшествия
Семь человек погибли в ДТП с автобусом в Ярославской области
В результате аварии с пассажирским автобусом ПАЗ в Ярославской области погибли семь человек, пишут ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
РБК 04:54
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов обвенчались в храме
Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.
Газета Кемерова вчера в 09:14
Футбол
Фанаты «ПСЖ» обратились к Неймару
Ранее сообщалось, что фанаты "ПСЖ" угрожают бойкотировать матчи из-за Неймара.
Газета.Ru 05:43
Транспорт
В столице проходит грандиозный парад коммунальной техники
В Москве начался парад коммунальной техники - по перекрытому Садовому кольцу в общей сложности проедут около 700 уборочных, ремонтных, пожарных и других машин.
Российская газета 06:07
Политика
Кремль назвал условия для проведения встречи в нормандском формате
Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" может состояться уже в октябре 2019 года.
Народные новости вчера в 19:28
Шоу-бизнес
Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках
Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с Константином Богомоловым предстала перед публикой в корсете, видеозапись опубликовала в своем инстаграме Елена Мозговая (Матильда Шнурова).
РИА Новости вчера в 20:53
Общество
Павел Глоба рассказал, какие знаки Зодиака разбогатеют до конца года
Известный астролог Павел Глоба рассказал, какому Знаку Зодиака повезет в том году в финансовом положении, сообщает Стерлеград.
Говорит Уфа 12 сентября в 00:09
Происшествия
В Казахстане четверо военных ранены при хлопке на сгоревшем арсенале
РИА Новости вчера в 21:05
Шоу-бизнес
Любовь Успенская опубликовала фотографию в обнаженном виде
Любовь Успенская опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в обнаженном виде.
Актуальные Новости вчера в 03:12
Общество
СК займется конфликтом школы с учеником из-за прически « Ибрагимовича»
Kazanfirst.ru 11 сентября в 16:50
Политика
Гончарук рассказал, какие отношения Киев будет выстраивать с Москвой
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES) заявил, что Киев намерен выстраивать прагматичные отношения с Москвой и демонстрировать «собственный успех».
RT на русском 04:14
Политика
В Кремле следят за ситуацией с госслужащей, оскорбившей жителей Тулуна
REGNUM вчера в 08:07
Политика
Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, где ему выразили протест из-за «оскорбительных заявлений» члена российского правительства в адрес главы столичного района Прага-6 Ондржея Коларжа из-за переноса памятника маршалу Ивану Коневу, сообщается на сайте министерства.
РБК вчера в 10:10
Политика
В Совфеде предложили Украине войти в состав России
"В перспективе самый реалистичный вариант, что Крым будет жить в одном государстве с Украиной, только если Украина войдет в состав Российской Федерации, объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ", — сказал сенатор.
РИА Новости вчера в 09:26
Армия и оружие
ЦРУ рассекретило планы по подготовке голубей-разведчиков
Программа была запущена в годы "холодной" войны. Об этом сообщается в рассекреченных ведомством документах.
Комсомольская правда 05:58
Политика
Арбитраж в Гааге отказал РФ в пересмотре юрисдикции иска Приватбанка
Гаагский арбитраж отказал Москве в пересмотре юрисдикции по иску Приватбанка Украины о потере активов в Крыму.
РЕН ТВ вчера в 12:23
Футбол
Савин раскритиковал РФС за игнорирование женщин-арбитров
Ранее глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что женщин-арбитров в ближайшее время на матчах РПЛ не будет.
Евро-футбол.ру 06:26
Энергетика
«Газпром» снизил поставки газа через Opal
«Газпром» снизил поставки газа через трубопровод Opal из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза.
Известия 03:42
Политика
Эдвард Сноуден рассказал о тайной женитьбе в России
Коммерсантъ вчера в 20:04
Культура
Новой «Мисс Украина» стала харьковчанка Паша
Победительницей конкурса «Мисс Украина — 2019» стала Маргарита Паша из Харькова.
Украина.ру вчера в 04:49
Культура
На Первом канале стартует второй сезон шоу «Голос. 60+»
Самой взрослой участницей стала 91-летняя бабушка. Наставниками выступят Валерия, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Пелагея.
Discover24 вчера в 04:15
Культура
Ксения Собчак станет ведущей передачи «Пусть говорят»
Актриса, светская львица, журналистка Ксения Собчак, сегодня вышедшая замуж за режиссёра Константина Богомолов, станет новой ведущей ток-шоу Первого канала "Пусть говорят".
Российская газета вчера в 10:50
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Авто
Удешевленный седан Kia Rio стал глобальной моделью
Компания Kia выводит на рынок новый компактный седан Soluto.
Новые автомобили вчера в 10:14
Гаджеты
Роскачество обновило рейтинг смартфонов
Лидер не изменился, зато верхние строчки списка пополнились новыми моделями. Роскачество обновило рейтинг смартфонов.
Пятый канал вчера в 05:10
Энергетика
Эксперт прогнозирует переход на Украине с газа на дрова
На Украине жители отказываются от газового отопления в пользу дровяного из-за продолжающегося падения уровня жизни, заявил в интервью телеканалу "112" эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.
Российская газета 05:37