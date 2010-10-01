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Спартак — Урал
сегодня
в 09:30
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
В субботу состоятся два матча девятого тура российской Премьер-лиги. «Спартак» в Москве сыграет с «Уралом», а «Локомотив» в гостях встретится с «Сочи».
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