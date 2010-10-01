В субботу состоятся два матча девятого тура российской Премьер-лиги. «Спартак» в Москве сыграет с «Уралом», а «Локомотив» в гостях встретится с «Сочи».

РПЛ. «Спартак» примет «Урал», «Локомотив» на выезде сыграет с «Сочи»

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