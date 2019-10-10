Футбол
Газета.Ru«Спартак» и Пилипчук не подписывали контракт
Бывший тренер "Спартака", помощник Массимо Карреры, Роман Пилипчук не подписывал контракт с красно-белой командой, сообщает "Чемпионат.com". СМИ проинформировали, что специалист находится в столице. Также Пилипчук приезжал в офис "Спартака", однако вопросов по контракту не обсуждал.
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