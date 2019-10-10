Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Спартак» и Пилипчук не подписывали контракт

Бывший тренер "Спартака", помощник Массимо Карреры, Роман Пилипчук не подписывал контракт с красно-белой командой, сообщает "Чемпионат.com". СМИ проинформировали, что специалист находится в столице. Также Пилипчук приезжал в офис "Спартака", однако вопросов по контракту не обсуждал.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Источник: Пилипчук не подписывал контракт со «Спартаком»

Советский спорт23:29

Василий Конов: «Пилипчук подписал контракт со „Спартаком“ и может войти в штаб нового тренера»

ProstoProSport16:14

Пилипчук не подписывал контракт со «Спартаком»

Чемпионат17:40

«Чемпионат»: Пилипчук не подписывал контракт со «Спартаком»

Sports.ru18:34

Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук вернулся в клуб

РБК16:36

Пилипчук вернулся в «Спартак»

Metaratings16:34

«Спартак» и Пилипчук не подписывали контракт

Газета.Ru19:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 23:35, Ашберн
Армия и оружие

Турция начала военную операцию на востоке Сирии

Новые Известия 09:50
Общество

Арест для родителей курящих детей могут ввести в России

Для родителей, несовершеннолетние дети которых курят, могут ввести ответственность.
Известия 20:20
Шоу-бизнес

Майли Сайрус экстренно госпитализирована

Газета.Ru 05:46
Здоровье

Жителей России призвали не перегреваться

Слишком высокая или слишком низкая температура в квартире может оказаться вредной для здоровья, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
REGNUM 17:37
Политика

Савченко назвала Порошенко «проигравшим» Украину в 2015 году

РБК 22:56
Происшествия

В Германии задержали подозреваемого в стрельбе у синагоги в Галле

Полиция Германии сообщила в твиттере о задержании подозреваемого в стрельбе у синагоги в городе Галле, в результате которой погибли два человека.
Интерфакс 08:16
Авто

Обнаружен склад, где Nissan Skyline продают за «гроши»

В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.
SpeedMe 16:31
Кино

Звезда сериала «Сваты» решил покинуть проект

Известия 20:59
Политика

Власти Ирана отпустили российскую журналистку Юлию Юзик

Власти Ирана отпустили россиянку Юлию Юзик, задержанную в начале октября в Тегеране, сообщило посольство России.
РИА Новости 19:13
Экономика

В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии

Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил Владимир Шаманов, глава комитета Госдумы по обороне, передаёт РБК.
REGNUM 21:41
Политика

«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа

«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
RT на русском 05:43
Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости 09:54
Происшествия

Две россиянки предстанут перед судом за убийство насильника

РИА Новости 17:57
Происшествия

Скорость была под 150 км/ч: как екатеринбурженка разбила «Делимобиль» и погубила пассажира

Если бы Тахтееву обвинили в пьяной аварии, ей по закону грозило бы от 5 до 12 лет колонии.
Екатеринбург Онлайн 09:59
Шоу-бизнес

Заворотнюк покинула клинику на каталке

С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
WomanHit.ru 14:59
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова покинула шоу «Уральские пельмени»

Телепрограмма 08:44
Недвижимость

В России подорожала аренда жилья

По итогам третьего квартала 2019-го в большинстве крупных российских городов подорожали все типы съемных квартир — одно-, двух- и трехкомнатные, следует из материалов портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Lenta.ru 06:01
Наука

Нанотрубку охладили постоянным током

В подвешенной нанотрубке осталось лишь несколько квантов колебаний, то есть ее удалось охладить до квантового режима, пишут авторы в журнале Nature Physics.
N+1 12:04
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

РБК вчера в 07:26
Спорт

WADA подтвердило получение объяснений от Минспорта РФ

Руководство Всемирного антидопингового агентства подтвердило получение от российской стороны объяснений по поводу базы данных, полученной из московской лаборатории.
Российская газета 00:10
Политика

В Нидерландах изучат роль Украины в крушении MH17

Rambler News Service вчера в 15:35
Армия и оружие

Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
News.ru вчера в 01:59
Происшествия

В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей

В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM вчера в 04:28
Здоровье

Губернатор призвал «ПривЖД» оборудовать пандус в больнице

СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 09:02
Армия и оружие

В США заявили об эвакуации «самых опасных» пленных боевиков из Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что США эвакуируют "самых опасных" боевиков ИГ* из тех районов, где проходит турецкая военная операция против сирийских курдов.
Газета.Ru 16:56
Космос

Ракета «Протон-М» успешно вывела спутники на орбиту

Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1, запущенные с космодрома "Байконур", успешно выведены на расчетные орбиты.
Российская газета 23:12
Происшествия

Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста

Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста Мосгорсуд отказал в восстановлении в должности бывшему сотруднику УВД по Западному округу столицы Роману Феофанову, который ранее был уволен по отрицательным мотивам за участие в вызвавшем огромный резонанс задержании журналиста Ивана Голунова.
Коммерсантъ 11:46
Происшествия

В Таганроге уволили сотрудницу детсада за объяснение «Конька-Горбунка»

РБК 19:28
Кино

Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные

РИА Новости 07 октября в 04:13
Общество

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике 2019 года

Ранее 5-tv.ru рассказывал о лауреатах Нобелевской премии по медицине.
Пятый канал вчера в 06:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пилипчук Роман Михайлович
Футболист
Советский и украинский футболист, выступавший на позиции нападающего, футбольный тренер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное