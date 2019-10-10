Футбол
Газета.Ru«Спартак» и Пилипчук не подписывали контракт
Бывший тренер "Спартака", помощник Массимо Карреры, Роман Пилипчук не подписывал контракт с красно-белой командой, сообщает "Чемпионат.com". СМИ проинформировали, что специалист находится в столице. Также Пилипчук приезжал в офис "Спартака", однако вопросов по контракту не обсуждал.
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Белгородскую модель семейной медицины могут внедрить в стране
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Курды обвинили Турцию в авиаударе по тюрьме с боевиками ИГ
Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" обвинили Анкару в нанесении авиаудара по тюрьме на севере Сирии, в которой содержатся боевики ИГ, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:45
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Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 07 октября в 14:51
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Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий
Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
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Стрельба в немецком Галле попала на видео
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Стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2 на ПК
Rockstar начала принимать предзаказы на Red Dead Redemption 2 на ПК. Самое дешёвое издание можно приобрести за ₽2 499.
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Армия и оружие
В украинской оборонке вскрыли очередную схему на 3 миллиона долларов
«Главный военный прокурор открыл уголовное дело по фактам возможного злоупотребления должностными лицами Министерства обороны, в следствии чего было утрачено 84,5 миллиона гривен [3,4 миллиона долларов] из бюджета», — говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.
Новостной фронт вчера в 09:00
Здоровье
В онкоцентре Блохина сообщили о скором сокращении более 30 сотрудников
Более 30 сотрудников Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина могут попасть под сокращение из-за финансовых проблем учреждения, заявил директор онкоцентра Иван Стилиди в беседе с газетой "Известия".
РИА Новости 19:54
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В Windows 10 разрешили звонить с Android-смартфона
Компания Microsoft включила в состав превью-сборки Windows 10 (18999), предназначенной для участников программы тестирования Insiders, функцию маршрутизации звонков с Android-смартфона.
Вести.Хайтек 12:59
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Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости 09:54
Политика
В ОБСЕ напомнили, что Крым уже принадлежал России
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик рассказал, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
Life.ru 07 октября в 23:01
Космос
Мощные вспышки в атмосфере Земли зафиксировал новый телескоп на МКС
Другими словами, кратковременных вспышек, которые мешают ученым регистрировать галактические космические лучи.
Портал Поиск 13:03
Происшествия
В Ростове-на-Дону за госизмену осудили пенсионера на 12 лет колонии
Ростовский областной суд признал 72-летнего Владимира Моргунова виновным в госизмене в пользу Украины и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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Политика
Киев отказался от продления транзитного контракта с РФ на год
Украина отказалась от продления контракта с Россией по транзиту газа на год.
РЕН ТВ 09:17
Экономика
В России рекордно вырастет число мигрантов
Аналитики РЭУ имени Плеханова, основываясь на цифрах, обнародованных Росстатом, предсказали рекордное увеличение количества мигрантов в России в нынешнем году.
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Шоу-бизнес
Мать навестила Заворотнюк в реабилитационном центре
Как стало известно РЕН ТВ, с актрисой Анастасией Заворотнюк, которая на данный момент проходит лечение в реабилитационном центре, постоянно находятся ее родные.
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ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США
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Роскачество определило самые лучшие мессенджеры
Эксперты и Роскачества составили список самых лучших мессенджеров в России.
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Армия и оружие
ВС России получили более 2,3 тысячи единиц военной техники в этом году
Свыше 2,3 тысячи единиц новой и модернизированной военной техники уже получили Вооруженные силы Российской Федерации в 2019 году.
Политика Сегодня вчера в 06:00
Шоу-бизнес
Сергей Жуков выложил фото обнаженной жены. У нее день рождения
Экс-вокалист "Руки Вверх" написал красивый стих, но приковал взгляды все-таки снимок Музыкант Сергей Жуков в очередной раз признался в любви жене в ее день рождения, сопроводив красивый стих в своем Instagram ее пикантным фото, где из одежды на экс-солистке "Сливок" Регине Бурд видна только шляпа.
АМИТЕЛ вчера в 08:24
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
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Политика
Памфилова доложила Путину о «цинизме и нарушениях» на выборах
Муниципальные выборы в Петербурге Памфилова сочла «беспрецедентными по цинизму и нарушениям» (цитата по «РИА Новости»).
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Шоу-бизнес
Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде
Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Lenta.ru 10:55
Кино
Сериал «Ходячих мертвецов» продлили на одиннадцатый сезон
Телесериал «Ходячие мертвецы» продлен на одиннадцатый сезон.
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Непростительные ошибки: что не простят знаки Зодиака ни в коем случае
Ни за что на свете Овны не смогут простить предательство. Узнав об обмане, они навсегда вычеркивают из жизни предателя.
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Звезда «Сватов» уходит из сериала
Газета.Ru 10:54
Политика
В США арестован сотрудник Пентагона за передачу секретных данных СМИ
Бывший сотрудник Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США 30-летний Генри Фрез был арестован прокуратурой штата Вирджиния по обвинению в передаче секретной информации СМИ.
Профиль 16:51
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Суд смягчил приговор фигуранту дела о беспорядках в Москве Подкопаеву
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Сонное селфи Селены Гомес собрало 8 миллионов лайков
На первом месте находится официальный аккаунт самого приложения Instagram, на втором – Криштиану Роналду, а на третьем – поп-звезда Ариана Гранде.
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