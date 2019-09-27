Футбол
ProstoProSport«Спартак» и «Ростов» сыграют матч Кубка России в Москве
Сегодня, 27 сентября состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка страны, по итогам которой стали известны хозяева полей. Так, матч московского ЦСКА и «Уфы» пройдет на домашней арене армейцев, а встреча «Спартака» и «Ростова» состоится на поле красно-белых.
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Делегации из восьми стран, включая США и Колумбию, покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.
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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 17,5 копейки и составил 64,385 рубля.
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Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
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В сентябре этого года Xiaomi представила смартфон Mi Mix Alpha с экраном почти на весь корпус. Процент полезной площади — более 180%.
Life.ru 25 сентября в 09:17
Армия и оружие
Беспилотник «Охотник» совершил первый полёт в паре с Су-57
Беспилотник «Охотник» совершил первый совместный полёт с истребителем пятого поколения Су-57.
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Москалькова может присутствовать на заседании суда по делу Устинова
РИА Новости вчера в 05:08
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Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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Адвокат сообщил об ухудшении состояния здоровья Ассанжа
Адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Карлос Поведа сообщил, что состояние здоровья его подопечного ухудшается из-за изоляции от внешнего мира.
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Lenta.ru 18:37
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На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
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В Кремле оценили инициативу Лукашенко ввести миротворцев в Донбасс
Ранее, в четверг, Лукашенко заявил, что Минск готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украинско-российской границы.
Известия вчера в 08:16
Армия и оружие
Американские военные создали неудачную «копию» российского вертолета
Боевая машина, должна была быть максимально схожей на своего главного соперника – Ми-24.
ГЛАС.RU 11:50
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Гороскоп на 28 сентября: Сегодня не стоит доказывать свою правоту
Гороскоп на 28 сентября 2019 года уверен — начинается благоприятный период для того, чтобы наладить непростые отношения с вашим партнером, найти компромисс.
ИА ЯСИА 18:00
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Киану Ривз рассказал о сценарии четвертой «Матрицы»
Киану Ривз рассказал журналистам, что ознакомился со сценарием «Матрицы 4». Актер отметил, что сюжет, придуманный Ланой Вачовски, его заинтриговал.
Культуромания вчера в 05:11
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
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Командование ЛНР сообщило об обострении в районе Светлодарской дуги
Начальник пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий заявил об обострении боевых действий в районе Светлодарской дуги.
ИА Новороссия 12:13
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Жители Екатеринбурга оценили работу суверенного Рунета
Екатеринбург стал первым городом в Уральском федеральном округе, выбранном Роскомнадзором для тестирования работы суверенного Рунета, где установлено оборудование, позволяющее ведомству управлять маршрутами интернет-трафика и блокировать нежелательные сайты.
Ридус 09:08
Авто
Найдена Lada Priora с миллионным пробегом в России
В России нашли Lada Priora в кузове универсал, которая за три года проехала миллион километров.
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Девочку из США с «маской Бэтмена» привезли на лечение в Краснодар
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Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
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МВД предлагает наказывать за оскорбления полицейских в интернете
Согласно поправкам, будут регламентированы "правоотношения в сфере обеспечения правовой защиты сотрудника полиции о распространении в информационно-коммуникационных сетях, в том числе в интернете, выражающей явное неуважение к органам внутренних дел РФ информации", - отмечается в документе.
Российская газета 11:23
Наука
Радио, которое ищет темную материю
Руководствуясь теориями Грэма и Димопулоса, Кент Ирвин, профессор физики элементарных частиц и астрофизики в Стэнфорде и Национальной ускорительной лаборатории SLAC, строит радио для темной материи, которое будет искать сигнал аксионов, способом, которым стандартное FM радио принимает передачу.
AstroNews.ru вчера в 08:18
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Обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого отпустили из СИЗО
Физика Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.
Lenta.ru 15:39
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Гаттузо прибыл в Москву и может возглавить российский клуб
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Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
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В куркуме нашли ядовитый свинец
Ученые из Стэнфордского университета (США) обнаружили, что куркума, которую используют для приготовления приправы карри, может содержать свинец.
UfacityNews.ru вчера в 04:05