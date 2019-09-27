Футбол
ProstoProSport«Спартак» и «Ростов» сыграют матч Кубка России в Москве
Сегодня, 27 сентября состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка страны, по итогам которой стали известны хозяева полей. Так, матч московского ЦСКА и «Уфы» пройдет на домашней арене армейцев, а встреча «Спартака» и «Ростова» состоится на поле красно-белых.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 23:37, Вашингтон
Политика
Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что российский президент Владимир Путин намерен к 2024 году воссоздать СССР.
РБК 13:50
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия вчера в 15:05
Космос
Индийский луноход «Чандрайаан-2» совершил «жесткую посадку» — НАСА
Индийский луноход «Чандрайаан-2» должен был приземлиться на Южном полюсе Луны 7 сентября, через месяц после первого взлета.
REGNUM 04:33
Авто
Chevrolet Niva получила новую выгодную комплектацию
«GM-АвтоВАЗ» начал производство Chevrolet Niva в новой комплектации SL («Суперлайт»).
Автоновости дня вчера в 07:57
Политика
Кучма обозначил условия реализации «формулы Штайнмайера»
Реализация «формулы Штайнмайера» может начаться только после установления контроля Украиной над границей с РФ и соблюдения стандартов безопасности.
ИА Новороссия 14:17
Происшествия
На полигоне в Уфе запретили стрелять из пулеметов и автоматов
Суд запретил использовать оружие, дальность выстрела из которого превышает 1,5 тыс метров.
Business FM Уфа 02:30
Политика
WP: адвокат Трампа отменил поездку на конференцию с участием Путина
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил участие в Международном форуме евразийского партнерства в Ереване, приуроченном к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС, после критики в американских СМИ.
ТАСС 20:53
Политика
Лавров: заявления США меняются в зависимости от настроения
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что заявления представителей США по поводу конфликтов меняются в зависимости от настроения и политической конъюнктуры.
RT на русском 21:00
Политика
В МИД прокомментировали новые антироссийские санкции США
США, вводя санкции за поставку топлива для ВКС в Сирии, помогающим законному правительству в борьбе с терроризмом, фактически открыто встали на сторону террористов, заявил МИД России.
РИА Новости вчера в 22:31
Футбол
Хабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича
В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT.
ТВ Центр 10:31
Здоровье
Как распознать микроинсульт, рассказали врачи
Врачи рассказали, как распознать признаки микроинсульта. Об этом сообщает портал NationNews.
Газета.Ru 21:11
Армия и оружие
Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео
Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
Российская газета 06:06
Единоборства
Кикбоксер очнулся после нокаута и посчитал себя победителем боя
Испанский кикбоксер Хосе Мария Кеведо был отправлен в нокаут, однако затем посчитал себя победителем поединка.
Известия 22:48
Общество
В МЧС рассказали об ответственности за курение на балконах
«Каждый человек должен понимать, что курение может привести к уголовно-правовому последствию, если из-за брошенного окурка сгорят балкон или несколько квартир», — цитирует его РЕН ТВ.
Известия вчера в 15:49
Технологии
Жители Екатеринбурга оценили работу суверенного Рунета
Екатеринбург стал первым городом в Уральском федеральном округе, выбранном Роскомнадзором для тестирования работы суверенного Рунета, где установлено оборудование, позволяющее ведомству управлять маршрутами интернет-трафика и блокировать нежелательные сайты.
Ридус 09:08
Экономика
Ротенберг продает Газпрому его строительного подрядчика
«Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста.
REGNUM вчера в 02:29
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Политика
ВС РФ отказал в реабилитации советского полковника Владимира Арцезо
Арцезо был признан виновным в том, что, являясь заместителем командующего 57-й армией по бронетанковым войскам, в мае 1942 года сдался в плен и на допросе выдал немецкому военному командованию секретные сведения о бронетанковых войсках Красной Армии.
ТАСС 04:47
Авто
Subaru станет дочерней маркой компании Toyota
Японские компании Subaru и Toyota договорились об альянсе – Toyota увеличит долю в капитале Subaru минимум до 20%, а Subaru приобретет акции Toyota на 80 млн иен.
UfaTime.ru 15:01
Происшествия
Высокопоставленного полицейского задержали в Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии задержали объявленного в федеральный розыск высокопоставленного начальника республиканского управления МВД.
Вести.Ru 08:52
Общество
Девушка написала мертвому брату и получила ответ
Газета.Ru вчера в 22:11
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru 09:00
Происшествия
В Стамбуле произошло землетрясение
По данным Института исследований землетрясений, эпицентр подземных толчков находился в 70 км к западу от Стамбула, в Мраморном море на глубине около 12 км. Напоминаем, что в 1999 году в Турции произошло землетрясение силой 7,9 баллов.
Южный Федеральный вчера в 09:22
Политика
Зеленский объяснил критику Макрона и Меркель в беседе с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему раскритиковал своих европейских коллег во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом.
РЕН ТВ 25 сентября в 20:53
Шоу-бизнес
Рак 4-й стадии диагностировали у звезды КВН Евгении Жариковой
Знаменитая юмористка Евгения Жарикова стала жертвой онкологической болезни. У звезды КВН обнаружили рак на 4-й стадии.
iReactor 07:00
Политика
После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в своем Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.
РИА Новости 18:09
Культура
Ведущий «Вечернего Урганта» рассказал о своем уходе из «Уральских пельменей»
Ведущий нескольких рубрик в «Вечернем Урганте», автор известного шоу «Реутов ТВ» Владимир Маркони рассказал о своем уходе из шоу «Уральские пельмени».
iReactor 23:03
Гаджеты
Huawei Mate 30 Pro признан лучшим камерофоном по версии DxOMark
MobiDevices вчера в 06:35
Хоккей
Тарасенко вывел «Сент-Луис» вперед в матче с «Вашингтоном»
Действующие обладатели Кубка Стэнли уступали 0:2, отыгрались и вышли вперед благодаря голу Владимира Тарасенко.
Спорт-Экспресс 21:20
Политика
Началась встреча Лаврова и Помпео
Глава МИД России Сергей Лавров проводит встречу с госсекретарем США Майком Помпео. Она проходит на полях Генеральной ассамблеи ООН.
Московский Комсомолец 10:44