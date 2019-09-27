Футбол

ProstoProSportProstoProSport«Спартак» и «Ростов» сыграют матч Кубка России в Москве

Торпедо
ЦСКА
0 – 3
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
вчера
24'
Иван Телегин
37'
Антон Слепышев
60'
Антон Слепышев
Урал
ЦСКА
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Сегодня, 27 сентября состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка страны, по итогам которой стали известны хозяева полей. Так, матч московского ЦСКА и «Уфы» пройдет на домашней арене армейцев, а встреча «Спартака» и «Ростова» состоится на поле красно-белых.
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