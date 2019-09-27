Футбол
ProstoProSport«Спартак» и «Ростов» сыграют матч Кубка России в Москве
Сегодня, 27 сентября состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка страны, по итогам которой стали известны хозяева полей. Так, матч московского ЦСКА и «Уфы» пройдет на домашней арене армейцев, а встреча «Спартака» и «Ростова» состоится на поле красно-белых.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 18:59, Вашингтон
Политика
Песков пошутил о специальном телефоне Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ о специальном «толстом мобильнике» Владимира Путина, которым он пользуется для переговоров вне рабочего кабинета.
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Семьи убитых на показе «Темного рыцаря» выступили против «Джокера»
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В комментариях фолловеры разделились на два лагеря: одни считают, что Решетовой блонд нужно взять на заметку, другие думают, что ей лучше оставаться брюнеткой, в светлом оттенке модель теряет свою индивидуальность.
7Дней.ру 08:30
Политика
Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк подал в отставку
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк написал заявление об отставке, сообщили в пресс-службе президентского офиса.
РИА Новости 07:04
Политика
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Три комитета Палаты представителей США в рамках процедуры об импичменте Трампа запросили у госсекретаря США Майка Помпео документы по Украине.
РЕН ТВ 16:42
Экономика
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Коммерсантъ 07:53
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В Кремле позитивно относятся к любым решениям, которые помогают спасать человеческие жизни.
REGNUM 09:13
Футбол
Краль считает «Спартак» самым успешным клубом в России
В текущем сезоне РПЛ «Спартак» располагается на 9-й строчке, набрав после 10 туров 14 очков.
Евро-футбол.ру 15:08
Политика
Замгенпрокурора Украины объяснил закрытие дела Байдена
Украинские следователи не допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера в рамках расследования деятельности компании Burisma Group.
Вести.Ru 12:51
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Расул Мирзаев проиграл нокаутом. Впервые в карьере
После перерыва в 10 месяцев Расул Мирзаев вернулся в клетку на турнире АСА 99 и проиграл в первом раунде Шамилю Шахбулатову.
Матч ТВ 14:42
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Задержан высокопоставленный сотрудник СБ МВД Кабардино-Балкарии
Задержан находившийся в розыске бывший начальник оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД Кабардино-Балкарии Сергей Р. Информация об этом и видео задержания появились в ряде СМИ.
REGNUM 08:41
Технологии
Роботов с человеческим лицом начали выпускать в Перми
Пермская компания Promobot начала серийный выпуск роботов с человеческой внешностью.
URA.Ru 10:37
Политика
США демонстративно ушли из зала ООН во время выступления Венесуэлы
Делегация Соединенных Штатов покинул зал Генассамблеи ООН во время речи вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.
РБК 18:50
Политика
Лавров отметил отсутствие приличия у американских политиков
Нарушением принципов дипломатии и приличия назвал ситуацию с публикацией текста разговора президентов США и Украины министр иностранных дел России Сергей Лавров 27 сентября во время пресс-конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
Красная весна 17:58
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности накоплений на пенсии для россиян
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не может в полную силу заработать законопроект о гарантированном пенсионном продукте из-за того, что жители страны не обладают достаточными накоплениями.
Газета.Ru 13:56
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В дипломатической среде уверены: Запад заранее назвал Россию виновной в крушении Boeing рейса MH17 в Донбассе, не дожидаясь завершения следствия.
Газета.Ru 17:07
Политика
МИД РФ рассмотрит запрос Госдумы по Deutsche Welle
МИД РФ рассмотрит запрос Государственной думы о лишении немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle аккредитации в России, если таковой поступит от думской комиссии.
Российская газета 09:40
Хоккей
Хенрик Лундквист: «Панарин именно такой, каким его разрекламировали»
Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист отметил значимость Артемия Панарина для команды.
Sportbox.RU 17:54
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
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UfaTime.ru 11:26
Футбол
Ибрагимович запустил челлендж и бросил вызов Хабибу, Джоковичу и Погба
Ибрагимович передал ход чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, а также футболисту Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу и своему агенту Мино Райоле.
REGNUM 04:45
Экономика
Миссия МВФ заявила о безрезультатности борьбы с коррупцией на Украине
Украине удалось восстановить макроэкономическую стабильность после кризиса в 2014–2015 годах, однако темпы роста ее экономики не позволяют догнать соседние страны, считает глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Руден.
РБК 02:25
Общество
Медведев поручил пересмотреть правила работы общепита
Председатель правительства Дмитрий Медведев поручил пересмотреть санитарные правила, касающиеся производства продуктов питания на предприятиях общепита.
Газета.Ru 04:32
Гаджеты
Во-первых, это красиво. Глава Huawei обвинил Xiaomi Mi Mix Alpha в отсутствии практического смысла
В интервью после презентации исполнительный директор Huawei Consumer Business Group Ю Чэндун (Yu ChengDong), более известный как Ричард Ю (Richard Yu), высказал своё мнение относительно смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha с необычным «опоясывающим» экраном.
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В статье, посвященной убийству Хангошвили, представители газеты утверждают, что в Германии задержан гражданин России под вымышленным именем, который на самом деле является уроженцем Новгородской области Владимиром Степановым.
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Экономика
Bloomberg узнал о возможном делистинге китайских компаний с бирж США
В Белом доме обсуждается возможность делистинга китайских компаний с американских фондовых бирж, пишет Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Ведомости 13:05
Игры
Игрок посчитал, что мир в Death Stranding занимает 846 квадратных километров
Если верить полученной информации, мир в новой игре Хидео Кодзимы (Hideo Kojima) занимает площадь 846 километров квадратных.
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