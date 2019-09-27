Футбол

ProstoProSportProstoProSport«Спартак» и «Ростов» сыграют матч Кубка России в Москве

Урал — ЦСКА
29 сентября
в 04:30
Чемпионат России
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Сегодня, 27 сентября состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка страны, по итогам которой стали известны хозяева полей. Так, матч московского ЦСКА и «Уфы» пройдет на домашней арене армейцев, а встреча «Спартака» и «Ростова» состоится на поле красно-белых.
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ЦСКА и «Спартак» сыграют в Москве свои матчи в 1/8 финала Кубка России

РИА Новости08:00

Жеребьевка 1/8 финала Кубка России. «Спартак» и «Ростов» встретятся в Москве

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