Сегодня, 27 сентября состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка страны, по итогам которой стали известны хозяева полей. Так, матч московского ЦСКА и «Уфы» пройдет на домашней арене армейцев, а встреча «Спартака» и «Ростова» состоится на поле красно-белых.

«Спартак» и «Ростов» сыграют матч Кубка России в Москве

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