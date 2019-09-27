Футбол
ProstoProSport«Спартак» и «Ростов» сыграют матч Кубка России в Москве
Сегодня, 27 сентября состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка страны, по итогам которой стали известны хозяева полей. Так, матч московского ЦСКА и «Уфы» пройдет на домашней арене армейцев, а встреча «Спартака» и «Ростова» состоится на поле красно-белых.
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Здоровье
Кардиолог рассказал, сколько пациентов неправильно лечат гипертонию
В России почти 90% пациентов с сердечной недостаточностью неправильно лечат гипертоническую болезнь, из-за чего нагрузка на сердце увеличивается, заявил президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, заведующий кафедрой госпитальной терапии №1 лечебного факультета Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова, профессор, академик РАН Юрий Беленков.
РИА Новости 08:32
Политика
Поставки санкционных продуктов в РФ за девять лет упали в 100 раз
Как следует из приведенных документов, за последние 9 лет количество ввозимых на территорию РФ санкционных продуктов снизилось в 100 раз.
iReactor 08:30
Политика
Госдума проверит публикации «Медузы» и других СМИ
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне во внутренние дела России изучит материалы ряда медиаресурсов.
Русская Планета 08:57
Музыка
В Сети появилось видео концерта для моржей в Арктике
На видеохостинге в интернете появилась запись импровизированного концерта для семейства моржей, сделанная возле Оранских островов архипелага Новая Земля.
Российская газета 05:54
Армия и оружие
В США выбрали искусственный интеллект для перехвата ракет «Циркон»
Как пишет журнал «Popular Mechanics», американский радар AN/SPY-1может обнаруживать российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» на расстоянии около 308 километров.
Военное дело 25 сентября в 06:02
Армия и оружие
В НАТО признали технологические успехи России
РИА Новости вчера в 14:31
Политика
Мэром Тулы стала олимпийская чемпионка Слюсарева
Интерфакс - Россия 05:02
Происшествия
В Ростовской области ребенку ампутировали руку из-за ошибки врачей
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту причинения вреда по неосторожности после ампутации руки у 11-летнего мальчика из Ростовской области, сообщила РИА Новости представитель СУ СК по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости 06:35
Происшествия
МВД и СК раскрыли убийство настоятеля монастыря в Переславле-Залесском
Найден и задержан подозреваемый в убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском, игумена Даниила, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РБК 06:21
Армия и оружие
Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео
Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
Российская газета 06:06
Технологии
«Яндекс.Дзен» открыл возможность размещать видео
«Яндекс.Дзен» открыл возможность работать с видео, теперь пользователи платформы смогут публиковать видеоролики, а также размещать нативную рекламу в видеоформате.
Известия 08:01
Политика
Трамп назвал достойным разговор с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что более достойного разговора с его украинским коллегой Владимиром Зеленским не могло и быть.
RT на русском 08:12
Происшествия
Священника Стремского обвинили в изнасиловании детей
В Оренбургской области правоохранители арестовали до 12 ноября настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия Николая Стремского, который воспитывал около 70 детей - часть были приемными, а другие находились под опекой.
Газета.Ru вчера в 07:14
Общество
Представители МЧС рассказали о новом запрете курения на балконе
Представители МЧС рассказали о подробностях запрета курения на балконах.
Народные новости 03:32
Политика
Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru 07:23
Происшествия
Школьник случайно выстрелил девочке в ухо из травматики в Красноярске
В красноярской школе №16 ученик 11 класса во время урока ОБЖ случайно выстрелил в ухо одноклассницы из травматического ружья.
Газета.Ru 08:44
Общество
Россиянам позволят не подтверждать трудовой стаж
С начала следующего года при обращении за государственными услугами россияне смогут не подтверждать свой трудовой стаж документами на бумажном носителе.
Lenta.ru 09:34
Общество
Медведев поручил обновить потребительскую корзину россиян
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам проработать переход на новую потребительскую корзину, говорится в перечне поручений председателя правительства.
Газета Кемерова 06:38
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Происшествия
Появилось видео дебоша с участием актера Аверина на борту самолета
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша с участием актера Максима Аверина на борту самолета.
Известия 09:21
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Происшествия
В доме экс-президента Молдавии Лучинского проходят обыски
Сотрудники антикоррупционной прокуратуры Молдавии проводят обыски в доме бывшего президента республики Петра Лучинского, проверяется его причастность к краже миллиарда долларов из банковской системы страны в 2014 году, сообщила журналистам пресс-секретарь ведомства Кэтэлина Богонос.
РИА Новости 09:01
Экономика
На российский аналог «Википедии» за три года потратят 1,7 млрд рублей
В ближайшие три года правительство планирует выделить почти 1,7 млрд руб. на создание российского аналога «Википедии», следует из приложения к проекту федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021–2022 гг. Реализацией проекта будет заниматься издательство «Большая российская энциклопедия».
Ведомости вчера в 06:32
Космос
Рядом с красным карликом неожиданно обнаружили гигантскую планету
Планета-гигант, близкая по размеру к Юпитеру, была обнаружена астрономами в неожиданном месте – она вращается вокруг маленького красного карлика.
Инфо24 00:24
Политика
Рухани: Трамп предложил отменить санкции ради переговоров с Ираном
Иранский лидер Хасан Рухани заявил, что президент США Дональд Трамп предложил отменить санкции в обмен на начало переговоров с Ираном.
RT на русском 09:14
Политика
На Украине отказались говорить о возобновлении авиасообщения с Россией
Глава министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что пока нельзя говорить о возобновлении прямого авиасообщения с Россией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:51
Общество
Авиакомпании начали указывать места с детьми при онлайн-регистрации
Японские авиакомпании начали указывать места в самолетах, которые займут пассажиры с детьми, сообщает Japan Times.
Ведомости 07:44
Кино
Уилл Смит представил фильм «Гемини»
Знаменитый актер Уилл Смит в свой 51-ый день рождения представил публике собственную электронную копию.
Общественное телевидение России вчера в 22:09