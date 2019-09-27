Футбол

ProstoProSportProstoProSport«Спартак» и «Ростов» сыграют матч Кубка России в Москве

Урал — ЦСКА
29 сентября
в 04:30
Чемпионат России
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Сегодня, 27 сентября состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка страны, по итогам которой стали известны хозяева полей. Так, матч московского ЦСКА и «Уфы» пройдет на домашней арене армейцев, а встреча «Спартака» и «Ростова» состоится на поле красно-белых.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Жеребьевка 1/8 финала Кубка России. «Спартак» и «Ростов» встретятся в Москве

Советский спорт07:50

«Спартак» сыграет с «Ростовом» дома в 1/8 финала Кубка России, ЦСКА примет «Уфу», «Зенит» – «Томь»

Sports.ru07:15

Определены хозяева в матчах 1/8 финала Кубка России

Sport24.ru07:23

«Спартак» сыграет с «Ростовом» в Москве в Кубке России, ЦСКА примет «Уфу»

Чемпионат07:20

«Спартак» и ЦСКА примут соперников по 1/8 финала Кубка России в Москве

Sportbox.RU07:37

Кубок России: «Спартак», ЦСКА и «Зенит» примут соперников дома

Спорт-Экспресс07:40

Стали известны все пары 1/8 финала Олимп-Кубка России. Дальше без «Локо» и «Краснодара»

Букмекеры.рфвчера в 18:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 15:55, Вашингтон
Армия и оружие

Беспилотник «Охотник» совершил первый полёт в паре с Су-57

RT на русском 05:50
Гаджеты

Дешевые телевизоры Xiaomi поступили в продажу. Названы цены

Компания Xiaomi приступила к продажам на китайском рынке новых недорогих телевизоров серии Mi TV Pro, которые были представлены 24 сентября одновременно с инновационным и очень дорогим смартфоном Mi Mix Alpha.
Российская газета 06:55
Шоу-бизнес

Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк

Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Происшествия

Обвиняемого в госизмене Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде

Обвиняемого в госизмене 76-летнего ученого Виктора Кудрявцева отпустили в пятницу из СИЗО "Лефортово" под подписку о невыезде, сообщил его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 15:26
Кино

Человек-паук вернется в киновселенную Marvel

В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Происшествия

Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео

РИА Новости 10:07
Религия

Православные празднуют Воздвижение креста Господня

Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.
REGNUM вчера в 21:14
Политика

Клинцевич: кто в СНГ захочет иметь дело с Кулебой

В Совфеде сомневаются, что после заявлений СНГ будет иметь дело с вице-премьером Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрием Кулебой, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.
REGNUM 06:02
Футбол

Жена украинского футболиста приняла участие в челлендже Ибрагимовича

RT на русском 11:16
Космос

Космический корабль «Союз» доставил на МКС очередной экипаж

Космический корабль "Союз МС-15" успешно пристыковался к МКС. Он был выведен на орбиту последней в истории ракетой "Союз-ФГ".
Вести.Ru 25 сентября в 16:59
Политика

Замгенпрокурора Украины объяснил закрытие дела Байдена

Украинские следователи не допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера в рамках расследования деятельности компании Burisma Group.
Вести.Ru 12:51
Политика

Лавров заявил Помпео о готовности России к диалогу с США

Россия открыта для диалога с США в различных областях, но только на основе уважения интересов друг друга, сообщили журналистам в МИД РФ по итогам встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео в рамках Генассамблеи ООН.
РИА Новости 13:30
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс рубля умеренно снижается к доллару и евро в начале торгов. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Газета.Ru вчера в 03:31
Политика

Пелоси обвинила Россию в скандальном разговоре Трампа с Зеленским

Россия причастна к скандалу, возникшему вокруг переговоров президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявила 27 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в эфире телеканала MSNBC.
REGNUM 09:45
Космос

Рядом с красным карликом неожиданно обнаружили гигантскую планету

Планета-гигант, близкая по размеру к Юпитеру, была обнаружена астрономами в неожиданном месте – она вращается вокруг маленького красного карлика.
Инфо24 00:24
Музыка

Натали выпустила новую песню про мужчину мечты

Piter.tv 02:57
Кино

Федор Добронравов рассказал о съемках продолжения сериала «Сваты»

Российский актер Федор Добронравов рассказал, что половина нового 7-го сезона сериала «Сваты» уже снята, сообщают 25 сентября «Известия».
REGNUM 25 сентября в 08:32
Авто

Chevrolet Niva получил самую дешевую комплектацию

GM-АвтоВАЗ представил новую комплектацию внедорожника Chevrolet Niva под названием SL — «Суперлайт».
AutoNews 09:08
Общество

Сергей Шнуров раскритиковал запрет курения на балконах

Российский рок-музыкант, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал закон о запрете курения и приготовления шашлыков на балконах, вступающий в силу с 1 октября.
Экономика сегодня 04:25
Спорт

Мария Ласицкене: не собираюсь менять российский паспорт на другой

РИА Новости 14:45
Происшествия

Высокопоставленного полицейского задержали в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии задержали объявленного в федеральный розыск высокопоставленного начальника республиканского управления МВД.
Вести.Ru 08:52
Футбол

Павел Мамаев может перейти в «Ростов»

Напомним, 20 сентября «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым.
Еженедельник Футбол 05:50
Футбол

Сергей Иванов объяснил свои слова по поводу футбольных фанатов

Почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов ответил на критику со стороны депутата Госдумы Игоря Лебедева по поводу его высказываний о футбольных болельщиках.
RT на русском 13:05
Политика

Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии

По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru 07:23
Общество

Батурина покинула благотворительный фонд мэрии Лондона

Московский Комсомолец вчера в 18:43
Политика

Лавров назвал действия США по СВПД разрушительными

Действия США разрушительны в ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВПД) и в регионе Персидского залива, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 15:33
Политика

Bloomberg узнал о возможном делистинге китайских компаний с бирж США

В Белом доме обсуждается возможность делистинга китайских компаний с американских фондовых бирж, пишет Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Ведомости 13:05
Общество

В школах российского региона запретили «звонки для учителя»

В правилах говорилось, что звонок об окончании урока дается для учителя, и школьники могут покинуть класс только после того, как учитель объявит о завершении занятий.
Lenta.ru вчера в 01:20
Политика

В Кремле высказались об обнародовании разговоров Путина и Трампа

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикацию стенограммы разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Московский Комсомолец 05:58
Волейбол

Российские волейболистки проиграли сборной США в матче Кубка мира

Невские Новости 12:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное