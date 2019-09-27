Футбол
ProstoProSport«Спартак» и «Ростов» сыграют матч Кубка России в Москве
Сегодня, 27 сентября состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка страны, по итогам которой стали известны хозяева полей. Так, матч московского ЦСКА и «Уфы» пройдет на домашней арене армейцев, а встреча «Спартака» и «Ростова» состоится на поле красно-белых.
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Стали известны все пары 1/8 финала Олимп-Кубка России. Дальше без «Локо» и «Краснодара»
Букмекеры.рфвчера в 18:50
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Лавров заявил Помпео о готовности России к диалогу с США
Россия открыта для диалога с США в различных областях, но только на основе уважения интересов друг друга, сообщили журналистам в МИД РФ по итогам встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео в рамках Генассамблеи ООН.
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Рубль снижается к доллару и евро
Курс рубля умеренно снижается к доллару и евро в начале торгов. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
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Пелоси обвинила Россию в скандальном разговоре Трампа с Зеленским
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Планета-гигант, близкая по размеру к Юпитеру, была обнаружена астрономами в неожиданном месте – она вращается вокруг маленького красного карлика.
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Натали выпустила новую песню про мужчину мечты
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Chevrolet Niva получил самую дешевую комплектацию
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Высокопоставленного полицейского задержали в Кабардино-Балкарии
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В школах российского региона запретили «звонки для учителя»
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В Кремле высказались об обнародовании разговоров Путина и Трампа
Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикацию стенограммы разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
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Российские волейболистки проиграли сборной США в матче Кубка мира
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