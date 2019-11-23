Завершен первый тайм, счет пока не открыт. Первая половина встречи прошла при преимуществе "Спартака". Гости имели несколько возможностей открыть счет.

«Спартак» и «Урал» не смогли открыть счет в первом тайме

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