РПЛ

BobsoccerBobsoccer«Спартак» и «Урал» не смогли открыть счет в первом тайме

Завершен первый тайм, счет пока не открыт. Первая половина встречи прошла при преимуществе "Спартака". Гости имели несколько возможностей открыть счет.
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