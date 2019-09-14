Московский "Спартак" объявил в своем Твиттере стартовый состав на матч чемпионата России по футболу с "Уралом", который пройдет сегодня на стадионе "Открытие Арена" в 16:30. Судя по этой информации с первых минут на поле выйдет новичок Алекс Крал.

«Спартак» назвал состав на матч с «Уралом»

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