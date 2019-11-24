Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Спартак» и «Урал» сыграли вничью в Екатеринбурге

«Урал» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0) в матче 17-го тура чемпионата России. У клуба из Екатеринбурга второй матч подряд безголевая ничья, команда идет на 8-м месте в турнирной таблице, красно-белые идут на шестой строчке.
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Выход Шюррле против «Урала». Зачем ломать то, что работает?

Спорт-Экспресс13:00

«Спартак» перед «Зенитом». Старт с нуля

Soccer.ru09:14

«Урал» — «Спартак»: составы команд на матч 17-го тура РПЛ

Чемпионат04:50

«Спартак» теряет очки в Екатеринбурге. До «Зенита» — 17 очков, а уже через неделю матч в Питере

Sport24.ru08:30

Шюррле выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч с «Уралом»

Матч ТВ05:05

«Спартак» создал моментов на два матча. Но не смог забить ни разу

Советский спорт08:00

Ты – Тедеско: генератор состава «Спартака» на «Урал»

Sports.ru03:51
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Музыка

«Детское Евровидение» выиграла представительница Польши

Известия 12:54
Общество

Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м

Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Известия вчера в 20:32
Политика

Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина

Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Rambler News Service 22 ноября в 12:58
Единоборства

Уайлдер снова нокаутировал Ортиса

Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.
News.ru 00:41
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Футбол

Сергей Овчинников: «Гончаренко досконально объяснил план ЦСКА на игру»

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
Спорт-Экспресс 10:55
Культура

Российский участник «Детского Евровидения» попал в больницу

Участник конкурса «Детское Евровидение — 2019» из Тувы 13-летний Денберел Ооржак госпитализирован в больницу в Польше после обморока во время первой репетиции, сообщил представитель пресс-службы «Академии Игоря Крутого».
Sibnet Новости 20 ноября в 23:38
Происшествия

Пилот рейса «Москва — Анапа» умер после посадки в Ростове-на-Дону

РИА Новости 03:48
Авто

В России отзывают почти 10 тысяч кроссоверов Audi Q5

Немецкая компания Audi отзывает в России 9469 автомобилей Audi Q5 из-за ненадежного крепления накладки задней колесной арки.
Автоновости дня 22 ноября в 04:15
Происшествия

В Сургуте локализовали пожар в ресторане

ТАСС 13:34
Политика

Британский журнал The Economist показал карту Украины без Крыма

Британский журнал The Economist показал на своем сайте видеоролик, в котором демонстрировалась карта Украины без Крыма.
Известия вчера в 22:13
Общество

Диетолог назвала худшие продукты для завтрака

РИА Новости 09:20
Общество

Finnair с понедельника отменяет 250 рейсов из-за забастовки

Finnair уже отменил 26 рейсов с вечера воскресенья 24 ноября и с утра понедельника, 25 ноября.
Фонтанка.Ру 13:36
Шоу-бизнес

Владимир Винокур выступил против бойкота Ротару

Народный артист РСФСР Владимир Винокур выразил свое мнение по поводу намерения певицы Софии Ротару выступить в России, выступив против бойкота ее возвращения на российскую сцену.
Газета.Ru вчера в 20:52
Общество

Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck

Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
ТАСС вчера в 17:38
Авто

Озвучена дата старта продаж Lada Vesta с вариатором

Продажи LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. начнутся 25 ноября.
Автоновости дня вчера в 02:06
Шоу-бизнес

Яну Рудковскую «унизили» на гала-шоу в Санкт-Петербурге

Рудковская заявила, что ложа является, разумеется, неплохим вариантом, однако она все равно уверена, что организаторы должны были подготовить ей кресло возле супруга, чтобы они не сидели вдалеке друг от друга.
Discover24 07:04
Происшествия

Детский омбудсмен Украины попал в ДТП под Киевом

РБК 11:44
Космос

Запуск ракеты Ariane 5 с Куру отложили на неопределенный срок

Запуск европейской ракеты-носителя Ariane 5 с египетским и британским телекоммуникационными спутниками с космодрома Куру (Французская Гвиана) не будет проведен в это воскресенье, он отложен на неопределенный срок.
ТАСС 08:35
Гаджеты

Флагманскому смартфону Xiaomi Mi Mix 3 5G увеличили объем памяти

Флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 3 5G получил больший объём памяти, чем в начале выпуска.
Актуальные Новости 01:46
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган встретились на дне рождения сына

Произошло это по случаю дня рождения их сына Платона. Об этом сообщил в Instagram Эммануил Виторган.
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Политика

Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне

Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Известия 00:09
Армия и оружие

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Российская группа ВМФ в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", среднего морского танкера "Вязьма" и спасательного буксира СБ-406 примет участие в первых в истории совместных военно-морских учениях ЮАР, РФ и КНР.
ТАСС 07:22
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК вчера в 15:40
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В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix

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Некоторые всерьез считают, что Вера Брежнева не живет с Константином Меладзе.
StarHit.ru 22 ноября в 07:10
Футбол

«Спартак» не смог обыграть «Урал» в гостях

Советский спорт 07:56
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