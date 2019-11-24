Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Спартак» и «Урал» сыграли вничью в Екатеринбурге

«Урал» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0) в матче 17-го тура чемпионата России. У клуба из Екатеринбурга второй матч подряд безголевая ничья, команда идет на 8-м месте в турнирной таблице, красно-белые идут на шестой строчке.
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«Спартак» перед «Зенитом». Старт с нуля

Soccer.ru09:14

«Спартак» создал моментов на два матча. Но не смог забить ни разу

Советский спорт08:00

Ты – Тедеско: генератор состава «Спартака» на «Урал»

Sports.ru03:51

Наверное, забить должен был сам Тедеско

Спорт-Экспресс08:30

Шюррле выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч с «Уралом»

Матч ТВ05:05

«Урал» — «Спартак»: составы команд на матч 17-го тура РПЛ

Чемпионат04:50

«Спартак» теряет очки в Екатеринбурге. До «Зенита» — 17 очков, а уже через неделю матч в Питере

Sport24.ru08:30
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 12:22, Ашберн
Культура

Умер народный артист Украины Давид Бабаев

В Киеве в возрасте 76 лет скончался актёр театра и кино, народный артист Украины Давид Бабаев.
RT на русском 09:52
Происшествия

Под Саратовом семилетняя девочка провалилась под лед и погибла

В городе Балаково в Саратовской области семилетняя девочка провалилась под лед и погибла, сообщает RT.
Газета.Ru 10:01
Политика

В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»

Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
RT на русском вчера в 23:47
Общество

Назван мотив умершего пилота скрывать проблемы с сердцем

Умерший от сердечного приступа после экстренной посадки пилот российского лайнера мог скрывать проблемы со здоровьем и обманывать врачей на осмотрах, чтобы сохранить работу.
Lenta.ru 07:58
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Ортиса и защитил титул чемпиона мира WBC

Американский боксёр Деонтей Уайлдер одержал победу нокаутом над кубинцем Луисом Ортисом и защитил титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).
RT на русском 00:50
Происшествия

В Кабуле при взрыве автомобиля ООН погиб один человек

В Кабуле при взрыве автомобиля, принадлежавшего одному из подразделений ООН, погиб один человек, ещё пятеро получили ранения.
RT на русском 10:50
Общество

Росреестр вернул букву ё в названия почти 200 деревень

Росреестр вернул букву ё в исторические названия 198 населенных пунктов Новгородской области, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.
РБК 09:42
Происшествия

Детский омбудсмен Украины попал в ДТП под Киевом

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в аварию в Киевской области.
РБК 11:44
Футбол

Фанаты ЦСКА вывесили баннеры с цитатами Ганчаренко

РИА Новости 11:53
Политика

Поклонская заступилась за Ротару, Вайкуле и Катамадзе

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская считает неуместной критику в адрес Софии Ротару, поскольку выступления артистов могут стать началом нормализации отношений между Россией и Украиной.
Вести.Ru 06:14
Футбол

Болельщики «Спартака» снова оскорбили Артема Дзюбу

На матче 17-го тура чемпионата России по футболу между екатеринбургским "Уралом" и московским "Спартаком" болельщики красно-белых использовали обидные кричалки в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы.
Вести.Ru 10:06
Теннис

Баутиста-Агут сыграет в финале Кубка Дэвиса, несмотря на смерть отца

Баутиста-Агут, покинувший Мадрид из-за смерти отца несколько дней назад, вернулся в расположение команды.
Чемпионат 10:33
Музыка

Финал «Детского Евровидения» покажет НТВ 24 ноября

Финал международного конкурса «Детское Евровидение» покажет 24 ноября телеканал НТВ, сообщает Интерфакс.
Культуромания 11:44
Футбол

Тайсон не попал в заявку «Шахтёра» на матч с «Манчестер Сити»

Пресс-служба "Шахтера" опубликовала заявку команды на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".
Soccer.ru 10:17
Культура

Первый канал покажет встречу лучших команд КВН

Первый канал 23 ноября покажет «Встречу выпускников-2019» КВН, в ходе которой на сцену выйдут команды во главе с Сергеем Светлаковым, Азаматом Мусагалиевым и Ольгой Картунковой.
REGNUM 22 ноября в 03:20
Политика

Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией

«Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.
РБК вчера в 17:57
Культура

В Саратов приехал Андрей Малахов

В Саратов приехал, точнее - прилетел на самолете, Андрей Малахов. Подтверждение этому - фото на странице в социальной сети Facebook.
Саратов 24 10:43
Политика

В Британии пожаловались на цензуру из-за связи политиков с Россией

Вещательную корпорацию «Би-би-си» обвинили в том, что она замалчивает данные о связи британских политиков с Россией.
Lenta.ru 09:45
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
RT на русском 04:07
Футбол

В Мексике вратарь забил гол ударом через все поле

Sport24.ru 03:59
Общество

Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов

Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus.
РБК вчера в 18:59
Политика

В Генштабе Украине рассказали о «кошмарной» базе в Крыму

Газета.Ru 08:59
Политика

Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
Известия вчера в 17:45
Общество

Врач рассказала, что нельзя есть на завтрак

РИА Новости 09:20
Транспорт

В Минтрансе приступят к проекту новой дороги от Джубги до Сочи

Если проектирование новой трассы пройдет без срыва планируемых дат, то в январе-марте 2020 года будет осуществлено обсуждение подходов к проекту.
Регион online 04:16
Политика

Миллиардер Майкл Блумберг начал предвыборную кампанию в США

Миллиардер Майкл Блумберг вступил в кампанию по выборам президента США, выпустив видеоролик с призывом голосовать за него.
РИА Новости 10:22
Футбол

«Краснодар» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата России

Газета.Ru 10:31
Авто

Эксперт рассказал, как не дать автомобилю «замерзнуть»

Автоэксперт Кирилл Милешкин рассказал, какие механизмы в автомобиле наиболее часто замерзают с наступлением морозов и что нужно делать, чтобы этого не произошло.
РИА Новости вчера в 09:32
Гаджеты

Xiaomi устранила недостаток памяти в смартфоне Mi Mix 3 5G

Компания Xiaomi устранила недостаток памяти в смартфоне Mi Mix 3 5G, который был выпущен с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб флэш-памяти.
Дни24 01:22
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК вчера в 15:40
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Кутепов Илья
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Российский футболист, центральный защитник московского «Спартака» и национальной сборной России. Участник чемпионата мира 2018 года. Заслуженный мастер спорта России.
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Георгий Тамазович Джикия
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Российский футболист, защитник и капитан московского «Спартака», игрок сборной России.
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