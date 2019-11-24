«Урал» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0) в матче 17-го тура чемпионата России. У клуба из Екатеринбурга второй матч подряд безголевая ничья, команда идет на 8-м месте в турнирной таблице, красно-белые идут на шестой строчке.

«Спартак» и «Урал» сыграли вничью в Екатеринбурге

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