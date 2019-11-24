Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Спартак» и «Урал» сыграли вничью в Екатеринбурге

«Урал» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0) в матче 17-го тура чемпионата России. У клуба из Екатеринбурга второй матч подряд безголевая ничья, команда идет на 8-м месте в турнирной таблице, красно-белые идут на шестой строчке.
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Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

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В одном из ресторанов Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) произошел пожар, в настоящее время идет эвакуация людей.
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Появилось свежее фото салона обновленной Lada 4x4

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Загитова заявила, что этап Гран-при в Японии стал для неё испытанием

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