«Спартак» на выезде сыграл вничью с «Уралом» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, проходившая на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счетом 0:0. По ходу матча «Спартак» нанес по воротам соперника восемь ударов, два из которых пришлись в створ.

«Спартак» и «Урал» сыграли вничью в чемпионате России

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