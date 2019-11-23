РПЛ

РБКРБК«Спартак» и «Урал» сыграли вничью в чемпионате России

Урал — Спартак
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
58′
Наиль Умяров
Владимир Ильин
59′
63′
Наиль Умяров
Гус Тил
66′
Андре Шюррле
Эсекиэль Понсе
Николай Димитров
Андрей Панюков
68′
Андрей Егорычев
Павел Погребняк
77′
85′
Джордан Ларссон
Резиуан Мирзов
Михал Кухарчик
Юрий Бавин
86′
«Спартак» на выезде сыграл вничью с «Уралом» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, проходившая на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счетом 0:0. По ходу матча «Спартак» нанес по воротам соперника восемь ударов, два из которых пришлись в створ.
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