Футбол

Советский спортСоветский спорт«Спартак» и немецкий «Эрцгебирге» стали партнерами

Спартак сможет отдавать Эрцгебирге в аренду своих футболистов. Также клубы будут обмениваться опытом в вопросах подготовки игроков и организации тренировочного процесса команды.
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