Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Спартак» интересуется молодым форвардом из чемпионата Белоруссии

Нападающий минского клуба «Энергетик-БГУ» Илья Шкурин находится в сфере интересов московского «Спартака», утверждает pressball.by. В то же время переговоры о переходе 20-летнего футболиста ведет минское «Динамо». Шкурин с 2016 года выступал за «Витебск», а в начале 2019-го перешел в «Энергетик-БГУ».
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