Футбол
Sport24.ru«Спартак» интересуется молодым форвардом из чемпионата Белоруссии
Шкурин с 2016 года выступал за «Витебск», а в начале 2019-го перешел в «Энергетик-БГУ». За свой новый клуб форвард провел в чемпионате Белоруссии 23 матча, в которых забил 17 мячей и сделал 3 результативные передачи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 17:51, Ашберн
Происшествия
Макрон осудил нападение на мечеть на юге Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон осудил нападение на мечеть в городе Байонна на юге страны и пообещал приложить все усилия для обеспечения безопасности мусульман.
Общество
МВД завело дело из-за интервью детей с геем в Интернете
Заведено дело об административном правонарушении по статье 6.21 «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» Кодекса об административных правонарушениях РФ, — говорится в ответе Горового.
Фигурное катание
Трусова исполнила параллельный четверной тулуп вместе с Ханю
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на разминке перед показательными выступлениями на этапе Гран-при Skate Canada.
Авто
В России начались продажи обновленного Land Rover Discovery Sport
Обновленный Land Rover Discovery Sport 2020 модельного года представлен на российском рынке с четырьмя 2,0-литровыми двигателями Ingenium, среди которых два бензиновых на 200 и 249 л.с. и два дизельных мощностью 150 и 180 л.с. Все агрегаты сочетаются с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.
Общество
Call of Duty: Modern Warfare возглавила британский чарт продаж
Армия и оружие
Выпустил боекомплект: работу «Панциря-С» в Сербии показали на видео
Выпустил полный боекомплект - 1404 снарядов для двух спаренных автоматов.
Культура
Телеигра «Слабое звено» вернется в эфир
Телевикторина «Слабое звено» вернется в российский эфир.
Армия и оружие
Трамп подтвердил гибель лидера ИГ аль-Багдади
Путешествия
Турция введет новый налог на проживание в отелях
Власти Турции намерены ввести "налог на проживание" для всех объектов, которые оказывают какие-либо услуги туристам.
Шоу-бизнес
Заворотнюк купила маме авто за два миллиона рублей
Стоит такое авто свыше двух миллионов рублей.
Общество
«Яндекс» устранил сбой в работе голосового помощника «Алиса»
"Яндекс" устранил неполадки в работе голосового помощника "Алиса", сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.
Экономика
Эксперты назвали самые изменившиеся из-за санкций отрасли экономики
Санкции лишили часть российских компаний самых прибыльных рынков США и центральной Европы, рассказал РБК глава Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев.
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Были проанализированы митохондриальные геномы жителей нескольких стран Южной Африки.
Политика
Конгрессмены впервые проголосуют по резолюции об импичменте Трампа
Главе палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что в связи с началом процесса импичмента в отношении президента США Дональда Трампа демократы вынесут резолюцию о расследовании.
Политика
Еврокомиссия разочарована итогами консультаций по газу
Еврокомиссия (ЕК) разочарована итогами трехсторонних консультаций по газу в формате РФ - ЕС - Украина, которые прошли в понедельник в Брюсселе.
Технологии
На смену SMS придут RCS-сообщения
В США четыре крупнейших оператора мобильной связи договорились о введении нового стандарта, который должен прийти на смену SMS-сообщениям.
Гаджеты
Стабильная версия MIUI 11 вышла на Xiaomi Mi CC9
После установки MIUI 11 вы получаете обновленный пользовательский интерфейс, другие иконки, общесистемный темный режим, новый системный шрифт Mi Lan Pro и улучшенную функцию всегда включенного дисплея.
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Общество
ВС пересмотрел решение об изъятии ФСБ декларации об амнистии капиталов
Заместитель председателя Верховного суда (ВС) Владимир Давыдов пересмотрел постановление суда, которое признавало законным изъятие ФСБ деклараций об амнистии капитала.
Армия и оружие
Глава МВД Украины заявил о поддержке батальона «Азов»
Политика
В Совфеде оценили заявление о возвращении фашизма на Украину
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал высказывание депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о возвращении фашизма на Украину, сообщает RT.
Футбол
Мусаев: Мамаев сказал, что у него нет обиды на «Краснодар»
Спорт
Поляки над Москвой. 4 ноября ВАДА решит судьбу России
"Никаких решений о статусе РУСАДА 4 ноября принято не будет", – информирует ТАСС заместитель генерального директора Агентства Маргарита Пахноцкая.
Политика
«Белые каски» помогли США запустить фейк об «убийстве» аль-Багдади
Радиоведущий провел параллель между недавним финансовым вливанием Соединенных Штатов в псевдогуманитарную организацию в размере 4,5 млн долларов и пришел к выводу, что сирийский пропагандист отрабатывает деньги Вашингтона.
Экономика
Bloomberg узнал возможных организаторов IPO «Яндекс.Такси»
Именно Morgan Stanley и Goldman Sachs, а также Deutsche Bank занимались IPO "Яндекса" в Нью-Йорке в 2011 г. Они оба также входили в число андеррайтеров при IPO Uber, прошедшего весной 2019 г. "Яндекс.Такси" – совместное предприятие "Яндекса" и Uber.
Кино
Признания создателей «Игры престолов» рассердили фанатов сериала
Создатели самого популярного сериала последних лет - "Игры престолов", шоураннеры сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс, признались, что приступая к работе на фильмом, даже не представляли, как снимать телевизионный фэнтезийный сериал.
Политика
Пентагон: главы генштабов России и США провели телефонную беседу
Начальник генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов и председатель КНШ Вооруженных сил США генерал Марк Милли провели телефонный разговор.
Наука
Нешкольная география: в ЗИЛе расскажут, почему птицы улетают на юг
Цикл «Нешкольная география» стал частью проекта «Университет, открытый городу: лекции молодых ученых Вышки в Культурном центре ЗИЛ», который дает возможность познакомиться с открытиями и разработками успешных исследователей, не достигших 30-летнего возраста.