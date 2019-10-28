Футбол
Sport24.ru«Спартак» интересуется молодым форвардом из чемпионата Белоруссии
Шкурин с 2016 года выступал за «Витебск», а в начале 2019-го перешел в «Энергетик-БГУ». За свой новый клуб форвард провел в чемпионате Белоруссии 23 матча, в которых забил 17 мячей и сделал 3 результативные передачи. В его активе 4 матча за молодежную сборную Белоруссии.
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