Футбол
Rostov gazeta«Спартак» хочет купить игрока ФК «Ростов» за 8 млн евро
Футбольный клуб «Спартак» намерен приобрести игрока команды «Ростов» Матиаса Норманна за несколько миллионов евро, пишет РИА ФАН.
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По словам источника, «красно-белые» хотят пополнить свой состав 23-летним норвежцем уже в зимнее трансферное окно. Сообщается, что московский клуб готов заплатить за него 8 млн евро. Отмечается, что, помимо «Спартака» на Норманна имеют виды несколько европейских клубов.ФАНвчера в 08:29
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