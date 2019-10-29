Футбол

Rostov gazetaRostov gazeta«Спартак» хочет купить игрока ФК «Ростов» за 8 млн евро

Футбольный клуб «Спартак» намерен приобрести игрока команды «Ростов» Матиаса Норманна за несколько миллионов евро, пишет РИА ФАН.
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«Спартак» готов заплатить за игрока «Ростова» 8 млн евро

По словам источника, «красно-белые» хотят пополнить свой состав 23-летним норвежцем уже в зимнее трансферное окно. Сообщается, что московский клуб готов заплатить за него 8 млн евро. Отмечается, что, помимо «Спартака» на Норманна имеют виды несколько европейских клубов.
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«Спартак» готов заплатить за игрока «Ростова» 8 млн евро

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