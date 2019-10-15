Футбол
Газета.Ru«Спартак» может начать сотрудничество с немецким клубом «Эрцгебирге»
Президент клуба второй Бундеслиги "Эрцгебирге" Хельге Леонхардт сообщил о намерении заключить договор о сотрудничестве с московским "Спартаком", передает Bild. По словам главы немецкой команды, такое сотрудничество моет быть взаимовыгодным. Он надеется, что клубы будут обмениваться игроками.
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Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге девушка найдена мертвой
Жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина, которая пять дней назад уехала продавать машину и пропала, найдена мертвой.
Газета.Ru 04:30
Общество
Эксперимент по выдаче электронных паспортов стартует в марте
Уже с 1 марта следующего года в России может начаться эксперимент по выдаче электронных паспортов. Первым пунктом их выдачи будет Москва.
Российская газета 08:54
Общество
Названо число половых партнеров у россиян до вступления в брак
Женщины в России до вступления в брак имеют 1-2 половых партнеров, а мужчины - 6-8, утверждает эксперт, и уточняет, что от "сексуального дебюта" до вступления в брак среднем у россиян проходит более 10 лет.
Газета.Ru 07:15
Происшествия
В Москве задержали еще одного фигуранта «московского дела»
Правоохранительные органы пришли с обыском и задержали еще одного фигуранта «московского дела», сообщило «ОВД-инфо».
Ведомости 08:20
Авто
Двойной багажник получил Lada Largus
В Сети появились снимки универсала Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.
Автоновости дня вчера в 08:06
Происшествия
Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции
В октябре прошлого года следователи в рамках расследования злоупотреблений в центре связи ФСИН добились ареста экс-главы учреждения Игоря Шайкова и его заместителя Андрея Краснюкова.
Интерфакс 08:58
Здоровье
В этом году сезон гриппа и ОРВИ в России начался на две недели раньше
Сезон гриппа и ОРВИ в России начался на две недели раньше, чем в предыдущем году, сообщают «Известия».
UfacityNews.ru вчера в 03:38
Футбол
УЕФА рассмотрит вариант переноса финала Лиги чемпионов из Стамбула
Вице-президент УЕФА Мишель Ува сообщил, что организация рассмотрит призывы перенести место проведения финала Лиги чемпионов сезона-2019/20, который должен пройти в Стамбуле (Турция).
Чемпионат 07:35
Футбол
Неймар вновь получил травму в сборной Бразилии
Летом этого года бразилец вновь получил травму в товарищеском матче с Катаром и пропустил Кубок Америки.
Vprognoze.ru 13 октября в 13:55
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Политика
Генпрокуратура Белоруссии отпустила россиянку Богачеву
Генпрокуратура Белоруссии официально сообщила, что россиянка Анна Богачева освобождена.
Московский Комсомолец 09:11
Общество
В России впервые оштрафовали по статье о фейковых новостях
Судебный участок мирового судьи №157 Хорошёвского района Москвы назначил первые в России административные штрафы по статье о фейковых новостях.
RT на русском 05:37
Гаджеты
Операционная система от Huawei может стать конкурентом iOS и Android
По последним исследованиям, рыночная доля Harmony OS к концу 2020 года составит 2%, это очень хороший показатель, учитывая, что это сделает новую оболочку пятой по величине операционной системой в мире.
Экономика сегодня вчера в 08:09
Экономика
«Ъ»: Россия и Казахстан поспорили из-за поставок угля на Украину
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сочла введение квот Россией на транзитные поставки угля из Казахстана на Украину барьером в рамках функционирования внутреннего рынка.
Газета.Ru вчера в 05:52
Политика
Елизавета II исключила перенос Brexit
Великобритания выйдет из ЕС 31 октября. Намерение премьера Бориса Джонсона подтвердила королева Елизавета II.
МИР 24 вчера в 10:09
Общество
Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности
Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход в облегчении бедности».
Ведомости вчера в 05:57
Экономика
Китай построит на Финском заливе в России газовый химзавод
Дочерняя компания Китайской национальной химико-инженерной строительной корпорации (CNCEC) построит недалеко от берега Финского залива в России газоперерабатывающий химический завод.
ТАСС вчера в 08:44
Происшествия
В Барселоне полиция применила силу против демонстрантов
Полиция была вынуждена применить силу против наиболее активных участников демонстраций, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал "24 орас".
Российская газета вчера в 16:37
Политика
Русский борщ признали орудием российской пропаганды
«Для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, этот твит сродни пропаганде военного времени, особенно учитывая оккупацию Крыма и территориальный конфликт в Восточной Украине, который не утихает с 2014 года», — пишет агентство.
Lenta.ru 05:25
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 66 человек
Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии возросло до 66, пропавшими без вести числятся 15 человек, 212 получили ранения, сообщил телеканал NHK.
РИА Новости вчера в 23:48
Общество
Госдума обсудит снятие неприкосновенности с депутата Герасименко
Госдума 24 октября рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности с депутата Николая Герасименко и направлении в суд возбужденного против него дела об административном правонарушении.
РЕН ТВ 06:18
Космос
Бывший ученый NASA заявил о существовании следов жизни на Марсе
РИА Новости 13 октября в 08:55
Экономика
ЦБ поможет банкам проверять благонадежность клиентов
ЦБ создаст специальную платформу для проверки благонадежности российских компаний для банков.
Ведомости 04:31
Шоу-бизнес
Наташа Королева обратилась к Зеленскому
Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Известия вчера в 19:47
Политика
Адвокат ожидающего экстрадиции Буркова — о возможном обмене на осуждённую в РФ израильтянку
Как сообщал RT, семья арестованного в 2015 году в Израиле по запросу США россиянина Алексея Буркова просит дипломатов инициировать его обмен на израильтянку Нааму Иссахар, приговорённую 11 октября в России к семи с половиной годам колонии за контрабанду наркотиков.
RT на русском вчера в 12:56
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета».
Коммерсантъ вчера в 13:44
Общество
13 проектов из Костромы получили многомиллионные президентские гранты
Общая сумма грантов превысила 24 миллиона рублей. Стали известны победители второго в этом году конкурса Президентских грантов.
KO44.ru 07:48