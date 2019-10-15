Президент клуба второй Бундеслиги "Эрцгебирге" Хельге Леонхардт сообщил о намерении заключить договор о сотрудничестве с московским "Спартаком", передает Bild. По словам главы немецкой команды, такое сотрудничество моет быть взаимовыгодным. Он надеется, что клубы будут обмениваться игроками.

Спорт день за днем

«Спартак» может начать сотрудничество с немецким клубом «Эрцгебирге»

Происшествия Пропавшая в Екатеринбурге девушка найдена мертвой Жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина, которая пять дней назад уехала продавать машину и пропала, найдена мертвой.

Общество Эксперимент по выдаче электронных паспортов стартует в марте Уже с 1 марта следующего года в России может начаться эксперимент по выдаче электронных паспортов. Первым пунктом их выдачи будет Москва.

Общество Названо число половых партнеров у россиян до вступления в брак Женщины в России до вступления в брак имеют 1-2 половых партнеров, а мужчины - 6-8, утверждает эксперт, и уточняет, что от "сексуального дебюта" до вступления в брак среднем у россиян проходит более 10 лет.

Происшествия В Москве задержали еще одного фигуранта «московского дела» Правоохранительные органы пришли с обыском и задержали еще одного фигуранта «московского дела», сообщило «ОВД-инфо».

Авто Двойной багажник получил Lada Largus В Сети появились снимки универсала Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.

Происшествия Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции В октябре прошлого года следователи в рамках расследования злоупотреблений в центре связи ФСИН добились ареста экс-главы учреждения Игоря Шайкова и его заместителя Андрея Краснюкова.

Здоровье В этом году сезон гриппа и ОРВИ в России начался на две недели раньше Сезон гриппа и ОРВИ в России начался на две недели раньше, чем в предыдущем году, сообщают «Известия».

Футбол УЕФА рассмотрит вариант переноса финала Лиги чемпионов из Стамбула Вице-президент УЕФА Мишель Ува сообщил, что организация рассмотрит призывы перенести место проведения финала Лиги чемпионов сезона-2019/20, который должен пройти в Стамбуле (Турция).

Футбол Неймар вновь получил травму в сборной Бразилии Летом этого года бразилец вновь получил травму в товарищеском матче с Катаром и пропустил Кубок Америки.

Шоу-бизнес Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.

Политика Генпрокуратура Белоруссии отпустила россиянку Богачеву Генпрокуратура Белоруссии официально сообщила, что россиянка Анна Богачева освобождена.

Общество В России впервые оштрафовали по статье о фейковых новостях Судебный участок мирового судьи №157 Хорошёвского района Москвы назначил первые в России административные штрафы по статье о фейковых новостях.

Гаджеты Операционная система от Huawei может стать конкурентом iOS и Android По последним исследованиям, рыночная доля Harmony OS к концу 2020 года составит 2%, это очень хороший показатель, учитывая, что это сделает новую оболочку пятой по величине операционной системой в мире.

Экономика «Ъ»: Россия и Казахстан поспорили из-за поставок угля на Украину Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сочла введение квот Россией на транзитные поставки угля из Казахстана на Украину барьером в рамках функционирования внутреннего рынка.

Политика Елизавета II исключила перенос Brexit Великобритания выйдет из ЕС 31 октября. Намерение премьера Бориса Джонсона подтвердила королева Елизавета II.

Общество Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход в облегчении бедности».

Экономика Китай построит на Финском заливе в России газовый химзавод Дочерняя компания Китайской национальной химико-инженерной строительной корпорации (CNCEC) построит недалеко от берега Финского залива в России газоперерабатывающий химический завод.

Происшествия В Барселоне полиция применила силу против демонстрантов Полиция была вынуждена применить силу против наиболее активных участников демонстраций, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал "24 орас".

Политика Русский борщ признали орудием российской пропаганды «Для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, этот твит сродни пропаганде военного времени, особенно учитывая оккупацию Крыма и территориальный конфликт в Восточной Украине, который не утихает с 2014 года», — пишет агентство.

Происшествия Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 66 человек Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии возросло до 66, пропавшими без вести числятся 15 человек, 212 получили ранения, сообщил телеканал NHK.

Общество Госдума обсудит снятие неприкосновенности с депутата Герасименко Госдума 24 октября рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности с депутата Николая Герасименко и направлении в суд возбужденного против него дела об административном правонарушении.

Экономика ЦБ поможет банкам проверять благонадежность клиентов ЦБ создаст специальную платформу для проверки благонадежности российских компаний для банков.

Шоу-бизнес Наташа Королева обратилась к Зеленскому Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.

Политика Адвокат ожидающего экстрадиции Буркова — о возможном обмене на осуждённую в РФ израильтянку Как сообщал RT, семья арестованного в 2015 году в Израиле по запросу США россиянина Алексея Буркова просит дипломатов инициировать его обмен на израильтянку Нааму Иссахар, приговорённую 11 октября в России к семи с половиной годам колонии за контрабанду наркотиков.

Политика «Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета».