Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Спартак» может начать сотрудничество с немецким клубом «Эрцгебирге»

Президент клуба второй Бундеслиги "Эрцгебирге" Хельге Леонхардт сообщил о намерении заключить договор о сотрудничестве с московским "Спартаком", передает Bild. По словам главы немецкой команды, такое сотрудничество моет быть взаимовыгодным. Он надеется, что клубы будут обмениваться игроками.
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«Спартак» будет сотрудничать с «Эрцгебирге»

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