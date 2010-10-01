Собеседник ФАН отметил, что московский клуб оценивает игрока в 11 млн евро. Немецкая сторона, в свою очередь, хочет выручить за Пасиенсию не меньше 15 миллионов. Напомним, Пасиенсия перешел во «Франкфурт» из «Порту» летом 2018 года за три миллиона евро.

с чего всё началось

Нападающий «Айнтрахта» Гонсалу Пасиенсия попал в сферу интересов российского клуба. «Спартак» рассматривает кандидатуру португальца. Как сообщает Федеральное агентство новостей, «Спартак» проявляет интерес к Пасиенсии, которого может приобрести в зимнее трансферное окно.

Здоровье Из-за гаффской болезни в Тюменской области ограничена продажа рыбы По всей Тюменской области из-за вспышки гаффской болезни запретили несанкционированную торговлю рыбой, сообщил региональный департамент общественных связей.

Происшествия В Забайкалье военный застрелил восьмерых сослуживцев Военный открыл огонь по сослуживцам в воинской части в поселке Горный в Забайкальском крае, сообщило Минобороны.

Космос SpaceX планирует запустить Starlink в середине 2020 года Президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл заявила в ходе прошедшего в США круглого стола для СМИ, что компания планирует запустить спутниковую сеть Starlink, позволяющую получить широкополосный доступ в интернет во всем мире, в середине 2020 года.

Политика Кучма сравнил «формулу Штайнмайера» с капканом для Украины Глава делегации Украины на минских переговорах Леонид Кучма описал "формулу Штайнмайера" как намерение "сдать страну с потрохами", передает ФАН.

Хоккей Умарк дисквалифицирован на один матч за удар Ержабека «На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Салавата» Линуса Умарка наказание по п. 1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Удар клюшкой»), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — гласит заявление на официальном сайте лиги.

Происшествия Пять человек погибли в результате ДТП в Алтайском крае В результате столкновения двух микроавтобусов на трассе в Алтайском крае погибли пять человек, ещё пятеро получили травмы.

Футбол Букмекеры прогнозируют следующий клуб Александра Соболева Или Соболев перейдет в один из столичных клубов, раскрутится там, и уже потом его отправят на газоны клуба-середнячка европейских чемпионатов.

Общество «Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.

Армия и оружие США рассчитывают, что Польша сможет захватить Калининградскую область Если польским и американским военных удастся уничтожить российскую военную технику в Калининградской области, силы НАТО смогут "эффективно действовать в регионе" и поддерживать оборону Эстонии, Латвии и Литвы.

Культура Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.

Армия и оружие Сирия потребовала от США вернуть нефтяные скважины Сирия в жесткой форме потребовала от США покинуть нефтяные поля в провинции Дейр-эз-Зор.

Происшествия 12 человек пострадали из-за взрыва газа в кафе Улан-Удэ Из-за взрыва бытового газа в одном из кафе Улан-Удэ пострадали 12 человек, сообщила ТАСС заместитель министра здравоохранения Бурятии Наталья Бухольцева.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.

Политика Зеленский приехал на позиции националистов в районе участка разведения сил в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский в субботу приехал в Донбасс на позиции националистов, которые находятся в районе разведения сил и средств у Золотого.

Общество Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом Роскомнадзор представил экспертное исследование творчества Егора Крида, в котором утверждается, что исполнитель является "ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма".

Общество Мария Бутина вернулась в Москву Освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина вернулась в Москву.

Политика В Госдуме оценили позицию Украины по возвращению России в ПАСЕ Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT заявление председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что Украина готова к диалогу с Парламентской ассамблеей, но не согласна на компромисс в вопросе территориальной целостности в контексте возвращения России в организацию.

Кино «Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» «Джокер» официально стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» (R) — сегодня сборы ленты Тодда Филлипса превысили 788 млн долларов.

Хоккей Канадский хоккеист: жизнь в России была адом, но платили хорошо Впечатления о российском этапе своей спортивной карьеры рассказал канадский хоккеист Брент Сопел 24 октября в беседе на североамериканском подкасте Spittin Chiclets.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал на фото новую молодежную прическу Аллы Пугачевой Максим Галкин показал на фото новую молодежную прическу своей супруги Аллы Пугачевой.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии во время ток-шоу «60 минут» Председателя правления общественной организации «Европейское движение Украины» Вадима Трюхана выгнали из студии канала «Россия 1» во время эфира программы «60 минут» за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.

Политика Антонов заявил о попытках чиновников США усугубить отношения с Россией Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил продолжающиеся попытки американских чиновников с помощью русофобских высказываний осложнить отношения США и России.