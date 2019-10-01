Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru«Спартак» может приобрести форварда «Айнтрахта»

Нападающий «Айнтрахта» Гонсалу Пасиенсия попал в сферу интересов российского клуба. «Спартак» рассматривает кандидатуру португальца. Как сообщает Федеральное агентство новостей, «Спартак» проявляет интерес к Пасиенсии, которого может приобрести в зимнее трансферное окно.
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«Спартак» заинтересовался форвардом «Франкфурта»

ФАНвчера в 12:19

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Источник: «Спартак» интересуется нападающим «Айнтрахта»

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«Спартак» нашёл нового форварда в Бундеслиге

Евро-футбол.ру03:26

«Спартак» может приобрести форварда «Айнтрахта»

Bookmaker-ratings.ru03:10
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В Минобороны подтвердили убийство восьми военнослужащих в Забайкалье

Вести.Ru вчера в 08:24
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Кузнецов назван второй звездой игрового дня в НХЛ

Главной звездой игрового дня назван голкипер «Баффало Сэйбрз» Линус Улльмарк, отразивший 41 бросок в матче с «Детройт Ред Уингз» (2:0).
RT на русском 03:35
Общество

В ПФР объяснили, кому отказывают в назначении пенсии

Трем процентам россиян отказывают в назначении страховой пенсии.
Российская газета 00:10
Политика

Почему Россия простила долг Африке, а своим гражданам — нет

Списание долгов дает нам возможность активней работать в Африке.
Комсомольская правда вчера в 15:43
Общество

Мария Бутина прилетела в Москву

Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву.
RT на русском 04:36
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в контрабанде нефти из Сирии

РБК 03:16
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Орсер высказался о неудаче Медведевой в короткой программе

Канадский специалист Брайан Орсер, который тренирует российскую фигуристку Евгению Медведеву, прокомментировал неудачное выступление спортсменки в короткой программе на этапе Гран-при в Келоуне, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 19:01
Футбол

Слуцкий прокомментировал отстранение нагрубившего ему игрока

Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий признал, что команде будет тяжело компенсировать потерю полузащитника Ришедли Базура, которого российский наставник выгнал с тренировки за конфликт с партнёром и с самим наставником.
RT на русском 03:47
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации на Донбассе.
РБК 02:58
Общество

«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма

Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Газета.Ru вчера в 21:29
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП на трассе в Алтайском крае

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября в ДТП в Крыловском районе Краснодарского края погибли три человека — двое взрослых и один ребенок.
REGNUM 00:35
Происшествия

Смертный приговор за убийство ребёнка вынесен в Белоруссии

REGNUM вчера в 10:27
Происшествия

Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете

43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета вчера в 23:21
Игры

Ubisoft перенесла релиз новых Rainbow Six и Watch Dogs

Ubisoft отложила релизы Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Quarantine и детской ролевой игры Gods & Monsters.
CyberSport.ru 24 октября в 13:31
Армия и оружие

«Би-би-си» сообщила об пропаже в Сирии 50 россиянок с детьми

Газета.Ru 04:13
Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в кафе в Улан-Удэ выросло до 12

Количество пострадавших в результате пожара в кафе в Улан-Удэ, который возник из-за взрыва бытового газа, увеличилось до 12 человек.
ТАСС вчера в 23:06
Политика

Экономист оценил восстановление беспошлинной торговли США с Украиной

Глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа о восстановлении беспошлинной торговли с Украиной по ряду наименований.
RT на русском 03:21
Экономика

Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти

Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.
REGNUM вчера в 01:43
Здоровье

Названа главная опасность алюминиевой фольги

Использование алюминиевой фольги при приготовлении пищи может быть опасным для здоровья человека.
Вечерняя Москва 04:30
Музыка

Сергей Шнуров вступился за уроженца Пензы в шоу «Голос»

В пятницу, 25 октября 2019 года, в эфир Первого канала вышла очередная серия «слепых прослушиваний» восьмого сезона шоу «Голос».
Пензенская правда вчера в 17:21
Экономика

Судебных приставов ограничат в праве списывать деньги со счетов

В законодательство в ближайшее время могут быть внесены поправки, которые ограничат право судебных приставов списывать деньги со всех счетов должника в счет погашения долга.
Дума ТВ вчера в 06:28
Футбол

Макгрегор назвал своего любимого футболиста. Тот ответил ирландцу

Ирландский боец смешанного стиля и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор назвал своего любимого футболиста.
Чемпионат вчера в 11:18
Общество

Норвегия опровергает сообщения о покупке SSJ-100

В пресс-службе норвежской авиакомпании Norwegian Air Shuttle опровергают информацию СМИ о том, что она якобы подписала контракт на поставку самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).
Капитал страны вчера в 09:31
Кино

Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн

В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Popcornnews.ru вчера в 17:30
Культура

Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен

ФАН 03:22
Экономика

В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости 23 октября в 10:27
Происшествия

Экспертиза ДНК: анализы гонщика Васильева ему не принадлежат

АиФ Урал вчера в 07:59
Общество

В России названы самые востребованные в будущем профессии

Эксперты считают, что в ближайшем будущем в России наиболее актуальными будут профессии, относящиеся к массовому сектору.
Gazeta.SPb вчера в 03:52
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Для кого томатный сок опасен, рассказал диетолог

Столь любимы многими россиянами напиток, как томатный сок, несет большую опасность для определенной категории людей.
Южный Федеральный вчера в 23:35
Финансы

Дефицит бюджета США составил почти $1 трлн

По итогам 2019 года дефицит бюджета США составил $984 млрд, следует из заявления министра финансов Стивена Мнучина.
Коммерсантъ 00:22
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