Футбол

Матч ТВМатч ТВ«Спартак» может продать Крала, если получит достойное предложение

Красно-белые оценили 21-летнего хавбека в 20 миллионов евро. При этом московский клуб не намерен во что бы то ни стало продавать футболиста. Напомним, что Крал перешел в «Спартак» в сентябре 2019 года из «Славии».
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«Спартак» может продать Крала за 20 млн евро

Отмечается, что столичный клуб оценил чешского полузащитника в 20 млн евро. При этом клуб не намерен во что бы то ни стало продавать футболиста. Крал перешел в «Спартак» из чешской «Славии» в сентябре этого года.
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«Спартак» может продать Крала за 20 млн евро

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«Спартак» может продать Крала, если получит достойное предложение

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