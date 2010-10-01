Футбол

Матч ТВМатч ТВ«Спартак» может продать Крала, если получит достойное предложение

Красно-белые оценили 21-летнего хавбека в 20 миллионов евро. При этом московский клуб не намерен во что бы то ни стало продавать футболиста. Напомним, что Крал перешел в «Спартак» в сентябре 2019 года из «Славии».
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«Спартак» может продать Крала за 20 млн евро

Сообщается, что «красно-белые» готовы будут отпустить 21-летнего игрока, если по нему поступит конкретное предложение. Отмечается, что столичный клуб оценил чешского полузащитника в 20 млн евро. При этом клуб не намерен во что бы то ни стало продавать футболиста.
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«Спартак» может продать Крала за 20 млн евро

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