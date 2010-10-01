Отмечается, что столичный клуб оценил чешского полузащитника в 20 млн евро. При этом клуб не намерен во что бы то ни стало продавать футболиста. Крал перешел в «Спартак» из чешской «Славии» в сентябре этого года.

с чего всё началось

Сообщается, что «красно-белые» готовы будут отпустить 21-летнего игрока, если по нему поступит конкретное предложение. Отмечается, что столичный клуб оценил чешского полузащитника в 20 млн евро. При этом клуб не намерен во что бы то ни стало продавать футболиста.

«Спартак» может продать Крала за 20 млн евро

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