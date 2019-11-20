Футбол

MetaratingsMetaratings«Спартак» может усилиться экс-форвардом «Баварии»

По имеющимся данным, сумма трансфера бывшего нападающего «Баварии» в стан «красно-белых» может составить около семи миллионов евро. Помимо «Баварии», Петерсен ранее выступал за бременский «Вердер».
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«Спартаку» интересен бывший форвард «Баварии»

ФАН05:44

СМИ: «Спартак» усилится бывшим форвардом «Баварии»

Матч ТВ08:07

СМИ: «Спартак» усилится бывшим форвардом «Баварии»

Sportbox.RU08:07

Бывший форвард «Баварии» интересен «Спартаку»

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«Спартак» может усилиться экс-форвардом «Баварии»

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Бывший форвард «Баварии» может перейти в «Спартак»

ProstoProSport09:39
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 10:43, Ашберн
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Тюменская область в 2019 году получит наибольший грант из регионов УФО

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Граждане РФ считают, что 8,77 млн рублей — справедливая компенсация морального вреда при потере близких и причинении вреда здоровью в результате несчастного случая.
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ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
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Правда, по слухам, учитывая, что совсем недавно мировые сборы «Джокера» перевалили за миллиард долларов, режиссёр получил добро на продолжение истории.
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Для российских водителей могут ввести внеочередной медосмотр

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Расстрел в воинской части в Забайкалье привел к новому уголовному делу

Военные следователи возбудили уголовное дело о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев.
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В новую сеть киберспортивных арен в России вложат 1 млрд руб

В сообщении отмечается, что Ice Storm в будущем планирует открытие сети киберспортивных арен в десяти крупных городах России и странах СНГ и создание киберспортивной академии.
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В Китае нашли плиту с биографией монаха Учёный не исключил, что скульптуру могли создать жившие в пещере представители подвида древних людей - денисовцы - под влиянием человека разумного (homo sapiens).
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Бывший футболист сборной России Сергей Юран прокомментировал ситуацию с оскорблениями в адрес капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.
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