Футбол
Metaratings«Спартак» может усилиться экс-форвардом «Баварии»
По имеющимся данным, сумма трансфера бывшего нападающего «Баварии» в стан «красно-белых» может составить около семи миллионов евро. Помимо «Баварии», Петерсен ранее выступал за бременский «Вердер».
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