Футбол
Metaratings«Спартак» может усилиться экс-форвардом «Баварии»
По имеющимся данным, сумма трансфера бывшего нападающего «Баварии» в стан «красно-белых» может составить около семи миллионов евро. Помимо «Баварии», Петерсен ранее выступал за бременский «Вердер».
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Политика
Путин открестился от сланцевой нефти
По оценкам Международного энергетического агентства, к 2025 году США обгонят Россию по темпам прироста добычи нефти благодаря сланцевым запасам.
Экономика
«Газпром газораспределение» продаст 3,6% акций «Газпрома»
«Газпром газораспределение» выставит на продажу на Московской бирже 850,59 млн, или 3,59%, обыкновенных акций «Газпрома», говорится в материалах газового холдинга.
Политика
Российский адмирал оценил слова об «угробленных» украинских кораблях
Бывший командующий Балтийским флотом России адмирал Владимир Валуев оценил слова командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко о якобы угробленных украинских кораблях, возвращенных в страну после задержания в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Космос
Зафиксирован самый мощный гамма-всплеск за всю историю наблюдений
Гамма-всплески считаются наиболее яростными взрывами во Вселенной, обычно всего за несколько секунд они выделяют больше энергии, чем наше Солнце за всю свою жизнь, а их яркое свечение достигает самых отдаленных уголков космоса.
Общество
В МВД хотят ужесточить правила прохождения медкомиссий водителями
Отмечается, что передавать данные о заключениях и аннулировании справок обяжут и государственные, и частные медицинские организации.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Дмитрия Маликова-младшего призналась, что стала мамой
По информации журналистов, Анастасия Толстая родила своему возлюбленному девочку. К слову, Дмитрий пока не женился на матери своей дочери.
Происшествия
В центре Петербурга мужчину ранили ножом в метро
Житель Ставропольского края задержан по подозрению в нанесении ранения ножом мужчине в вестибюле станции метро "Площадь Восстания" в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Фигурное катание
Загитова и Косторная выступят на Гран-при Японии
Примечательно, что две фигуристки уже выступали на одном этапе во Франции, и тогда победу в очном противостоянии одержала Косторная, для которой этот сезон является дебютным на взрослом уровне.
Экономика
Власти ждут от россиян 1 млрд рублей на добровольную пенсию
В систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП) россияне должны принести почти 1 трлн руб. в первый год запуска, сообщил РБК со ссылкой на предложенный Минэкономики проект плана работы правкомиссии по экономическому развитию, в котором прописан такой целевой показатель.
Технологии
Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение со своих смартфонов после новостей об обнаружениях в нем уязвимостей.
Происшествия
Возбуждено дело против посадившей ребенка за руль матери
Политика
США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»
Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год.
Общество
В Минкомсвязи представили пять новых суперсервисов на портале госуслуг
Минкомсвязь РФ представила пять новых суперсервисов на портале госуслуг, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Единоборства
Бывшая чемпионка UFC снялась в откровенной фотосессии
Экс-чемпионка UFC в полулегком весе Крис Сайборг снялась в откровенной фотосессии и поделилась снимком со своими поклонниками в Instagram-аккаунте.
Общество
Венский суд решил выдать России экс-чиновника Минкультуры Мазо
В России Мазо заочно арестован и объявлен в международный розыск по уголовному делу о хищении не менее 450 млн рублей из бюджета, выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа (ч. 4 ст. 159 УК РФ), по которому обвиняемым также проходит бывший замминистра культуры РФ Григорий Пирумов.
Футбол
Зидан намерен наказать Бэйла за фото со скандальным флагом
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан намерен наказать игрока мадридской команды Гарета Бэйла за его празднование во время перерыва на матчи сборных.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись
Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развестись с Анастасией Заворотнюк являются ложью, заявили близкие актрисы.
Общество
Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени
Общество
Власти США потребовали от двух вузов отчитаться о контактах с Россией
Министерство образования США потребовало от двух ведущих вузов страны отчитаться о контактах с властями России, Китая, Катара и Саудовской Аравии, говорится в документе (.pdf), на который обратил внимание РБК.
Технологии
Поезда и самолеты в России могут снабдить высокоскоростным интернетом
Общество
В Карском море всплыли две нитки трубопровода «Газпрома»
Общество
В России планируют создать лоукостер для полетов на Дальний Восток
В России задумались над созданием государственного лоукостера, который будет специализироваться на дальневосточном направлении.
Транспорт
Началась перекодировка карт «Тройка» для бесплатной пересадки на МЦД
До запуска Московских центральных диаметров остается не так много времени и уже сегодня пассажирам советуют перекодировать имеющиеся карты "Тройка".
Общество
На создание российского аналога «Википедии» уйдет около 2 млрд рублей
На создание Большой российской энциклопедии (БРЭ), которую называют российским аналогом «Википедии», потребуется около 2 млрд рублей.
Общество
Космонавт Рязанский объяснил редкие полеты россиянок в космос
Рязанский добавил, что ждет полета на орбиту единственной на сегодняшний день женщины в российском отряда космонавтов — Анны Кикиной.
Хоккей