Напомним, сегодня «Спартак» объявил об отставке с поста главного тренера команды Олега Кононова. Под его руководством команда проиграла последние четыре матча в чемпионате России и опустилась на 9-е место в турнирной таблице. После 11 туров в активе красно-белых 14 очков.

с чего всё началось

Портал «Чемпионат» сообщил о том, что московский «Спартак» рассматривает возможность назначения на пост главного тренера команды Валерия Карпина или Андрея Тихонова.

«Спартак» может возглавить Карпин или Тихонов

Политика Помпео пообещал не дать Пригожину укрыться от давления США По словам Помпео, США не потерпят иностранного вмешательства в свои выборы и продолжат оказывать давление на тех, кто хочет подорвать демократические процессы.

Экономика Через две недели запустится новый терминал хабаровского аэропорта Строительство нового пассажирского терминала внутренних авиалиний началось в марте 2018 года.

Недвижимость Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке Сбербанк с 1 октября 2019 года снижает ставки по ипотечным кредитам, минимальная ставка на первичном рынке составит 7,3%, на вторичном - от 8,8% годовых.

Политика Стало известно о присутствии Помпео при разговоре Трампа и Зеленского Госсекретарь США Майк Помпео прослушивал разговор американского президента Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Хоккей «Авангард» выиграл у «магнитки» с минимальным счетом «Авангард» еле-еле отбился, но за 45 секунд до конца матча канадский нападающий «магнитки» Эрик О’Делл сократил разрыв в счете до минимума.

Экономика Правительство планирует приватизировать шесть крупных компаний Правительство планирует сократить долю участия в уставных капиталах акционерных обществ «РусГидро», «Совкомфлот», «Транснефть», «Ростелеком», «Россети» и «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) до 2022 года.

Экономика Санкции США ударили по судовладельцу танкеров «Ямал СПГ» Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco, введенные 25 сентября, ударили по проекту «Новатэка» «Ямал СПГ», сообщает газета «Коммерсантъ».

Общество В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах» В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.

Общество Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».

Шоу-бизнес Сергей Лазарев признался, что у него есть годовалая дочь Музыкант сделал сенсационное признание в эфире. Певец признался, что кроме сына Никиты у него есть годовалая дочь.

Шоу-бизнес Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.

Армия и оружие Армия РФ получила модернизированные танки Т-90М Новый вид техники начал поступать на вооружение в Минобороны России. Армия РФ стала приобретать модернизированные танки Т-90М.

Гаджеты 33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10 До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.

Политика «Мисс Украина» не стала давать интервью на украинском языке В своем Instagram "Мисс Украина - 2019" написала, что у каждого человека должна быть свобода выбора, и что она имеет право излагать свои мысли на каком хочет языке.

Экономика На сокращение чиновников в России потратят почти 5 млрд рублей В ближайшие три года на увольнение федеральных чиновников планируют потратить 4,8 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минфине.

Экономика На Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек С 1 октября на Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платёжным средством, сообщил 30 сентября специализированный ресурс «Курс денег».

Происшествия Число жертв вейпов в США выросло до 15 человек Число жертв вейпов в США возросло до 15 человек: выяснилось, что 65-летний мужчина в штате Небраска скончался от употребления курительной смеси, сообщает телеканал NBC News.

Экономика Стало известно, что изменится в России с 1 октября С 1 октября в России в разных сферах жизни общества в силу вступят некоторые нововведения, например увеличение зарплат бюджетных работников на 4,3%. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия На Сахалине санитарка интерната насмерть обварила ребенка в ванне Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области, по предварительной версии, ребенок погиб из-за ошибки палатной санитарки отделения милосердия дома-интерната.

Политика Грета Тунберг приглашена в Госдуму Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в Государственной Думе с речью перед российской молодежью.

Спорт Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.

Происшествия Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".

Политика Украинский шоумен пожаловался на русификацию Львова Город Львов стремительно русифицируется, такое мнение высказал в эфире местного канала "НТА" известный своими русофобскими высказываниями украинский шоумен Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый).

Общество Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.