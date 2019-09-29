Футбол
Metaratings«Спартак» может возглавить Карпин или Тихонов
Портал «Чемпионат» сообщил о том, что московский «Спартак» рассматривает возможность назначения на пост главного тренера команды Валерия Карпина или Андрея Тихонова.
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Напомним, сегодня «Спартак» объявил об отставке с поста главного тренера команды Олега Кононова. Под его руководством команда проиграла последние четыре матча в чемпионате России и опустилась на 9-е место в турнирной таблице. После 11 туров в активе красно-белых 14 очков.Чемпионатвчера в 16:36
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Источник: «Спартак» рассматривает варианты с приглашением Карпина и Тихонова
Sportbox.RUвчера в 16:56
СМИ: «Спартак» может пригласить на пост главного тренера Карпина или Тихонова
Sport24.ruвчера в 16:58
Источник: Карпин и Тихонов являются претендентами на пост тренера «Спартака»
RT на русскомвчера в 16:55
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Свадьба в Дагестане побила два мировых рекорда
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Безумная конюшня. Нижегородец включает соседям лошадиное ржание
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Путин и Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с Шираком
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Вакантность торговых помещений на центральных улицах Москвы в третьем квартале 2019 года составила 6,3% по сравнению с 4,8% в 2018 году.
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