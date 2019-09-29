Напомним, сегодня «Спартак» объявил об отставке с поста главного тренера команды Олега Кононова. Под его руководством команда проиграла последние четыре матча в чемпионате России и опустилась на 9-е место в турнирной таблице. После 11 туров в активе красно-белых 14 очков.

с чего всё началось

Портал «Чемпионат» сообщил о том, что московский «Спартак» рассматривает возможность назначения на пост главного тренера команды Валерия Карпина или Андрея Тихонова.

«Спартак» может возглавить Карпин или Тихонов

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