Футбол

MetaratingsMetaratings«Спартак» может возглавить Карпин или Тихонов

Портал «Чемпионат» сообщил о том, что московский «Спартак» рассматривает возможность назначения на пост главного тренера команды Валерия Карпина или Андрея Тихонова.
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с чего всё началось

«Спартак» рассматривает варианты с приглашением Карпина и Тихонова

Напомним, сегодня «Спартак» объявил об отставке с поста главного тренера команды Олега Кононова. Под его руководством команда проиграла последние четыре матча в чемпионате России и опустилась на 9-е место в турнирной таблице. После 11 туров в активе красно-белых 14 очков.
Чемпионатвчера в 16:36

Подробнее о событии

Кандидаты на пост главного тренера «Спартака» — Черчесов, Карпин, Каррера

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«СЭ»: отступные Карпина в «Ростове» – 5 млн евро

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СМИ: «Спартак» может пригласить на пост главного тренера Карпина или Тихонова

Sport24.ruвчера в 16:58

Источник: «Спартак» рассматривает варианты с приглашением Карпина и Тихонова

Sportbox.RUвчера в 16:56

Источник: Карпин и Тихонов являются претендентами на пост тренера «Спартака»

RT на русскомвчера в 16:55
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Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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Советский и российский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. С ноября 2018 года главный тренер московского «Спартака».
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