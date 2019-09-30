Футбол

Bethub.orgBethub.orgСпартак может возглавить экс-тренер Шальке Тедеско

Немецкий специалист Доменико Тедеско рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера Спартака. Об этой новости сегодня проинформировал «Спорт-Экспресс». В подписании контракта с Доменико Тедеско заинтересован гендир Спартака Томас Цорн.
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Кандидатура Цорна — бывший тренер «Шальке» Доменико Тедеско

Кандидатура, которую предлагает гендиректор красно-белых Томас Цорн — бывший тренер «Шальке» Доменико Тедеско. 34-летний специалист возглавлял команду из Гельзенкирхена с июня 2017 года по март 2019-го, под его руководством она в сезона-2017/18 заняла второе место в бундеслиге.
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