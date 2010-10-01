Футбол

Вести.RuВести.Ru«Спартак» может возглавить экс-тренер немецкого «Шальке-04» Тедеско

Продолжают плодиться слухи вокруг отставки главного тренера московского "Спартака" Олега Кононова и поисков его преемника. Стало известно, что одним из кандидатов на пост в столичном клубе может стать Доменико Тедеско, ранее возглавлявший немецкий "Шальке-04".
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

Кандидатура Цорна — бывший тренер «Шальке» Доменико Тедеско

По информации «СЭ», «Спартак» рассматривает несколько кандидатур на пост главного тренера команды. Вчера, напомним, был отправлен в отставку Олег Кононов, клуб не будет платить ему компенсацию за расторжение контракта.
Спорт-Экспресс06:24

Подробнее о событии

СМИ: Кандидат на пост наставника «Спартака» намерен выучить русский язык

Матч ТВ08:00

«Спартак» заинтересован в экс-тренере «Шальке»

Sport.ru07:29

«Спартак» может возглавить экс-тренер немецкого «Шальке-04» Тедеско

Вести.Ru07:55

Тедеско начнет учить русский язык, чтобы получить работу в «Спартаке»?

Спорт день за днем07:49

СМИ: Кандидат на пост наставника «Спартака» намерен выучить русский язык

Sportbox.RU08:00

«СЭ»: Цорн хочет пригласить в «Спартак» экс-тренера «Шальке» Тедеско

Sports.ru06:25

Тедеско в «Спартаке», гений Гончаренко, хейт Кононова

Спорт-Экспресс07:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7014 источников, обновлено в 08:14, Вашингтон
Футбол

Черчесов назвал состав сборной на матчи против Шотландии и Кипра

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав на отборочные матчи чемпионата Европы против команд Шотландии и Кипра.
Российская газета 06:31
Религия

Сегодня именины отмечают Веры, Надежды, Любови и Софии

Если в вашем окружении есть Веры, Надежды, Любови и Софии, а они наверняка есть, не забудьте их поздравить.
ГТРК Ярославия 02:54
Политика

Путин прибыл в Париж для участия в церемонии прощания с Шираком

Президент России Владимир Путин в понедельник, 30 сентября, прибыл в Париж, чтобы принять участие в церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.
Известия 05:39
Гаджеты

В России возник дефицит самых дорогих моделей новых iPhone

На складе российского интернет-магазина Apple отсутствуют модели iPhone 11 Pro и Pro Max, их отправка заказчику возможна только через несколько недель, пишет газета со ссылкой на представителя компании.
Ведомости 02:58
Авто

Компания АвтоВАЗ напомнила о забытом проекте Lada С

После долгих исследований, целью которых являлось создание модели ВАЗ-2116 Проект C серии 100, в 2006 году дизайнер ОАО «АвтоВАЗ» Александр Колпаков начал работу над экстерьером новинки.
32CARS.ru 28 сентября в 08:41
Происшествия

Мосгорсуд заменил актеру Павлу Устинову реальный срок на условный

Прокуратура просила заменить срок, к которому Устинов был приговорен судом первой инстанции – 3,5 года колонии, – на такой же условный срок.
Ведомости 05:27
Происшествия

Обвиняемые по делу о взятках в СКР ознакомились с доказательствами ФСБ

Сотрудники управления «М» ФСБ РФ, курирующие работу правоохранительных и следственных органов, задержали его прямо на выходе из СИЗО и водворили обратно, добившись возбуждения против «авторитета» уголовного дела по еще более тяжкой ст. 163 УК РФ (вымогательство).
Коммерсантъ вчера в 18:00
Армия и оружие

Около 132 тысяч человек призовут в российскую армию осенью

Около 132 тыс. человек будут направлены на военную службу в ходе осенней призывной кампании, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.
RT на русском 06:31
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Политика

Бывший генпрокурор Украины переметнулся на сторону Байдена

Фактически экс-генеральный прокурор Украины открыто начал играть на Демпартию США, чьи представители инициируют процедуру импичмента президента Трампа в связи с «давлением на президента Зеленского».
ИА REX 07:30
Армия и оружие

Испытания новейшего МРК «Ингушетия» начались в Черном море

Новейший малый ракетный корабль «Ингушетия» вышел на испытания в Черное море.
ТК Звезда 05:08
Политика

В ПАСЕ рассчитывают на открытый диалог с Россией по Украине

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье на открытии осенней сессии заявила, что возвращение России в организацию открывает возможности для честного диалога, в том числе и по кризису на Украине.
REGNUM 07:53
Энергетика

«Мы подходим к пику добычи»: WSJ рассказала о замедлении сланцевого бума в США

Газета отмечает, что добыча нефти в США за первое полугодие увеличилась менее чем на 1%. В прошлом году за тот же период она возросла на 7%.
Forbes 07:07
Политика

В Севастополе сформирован новый состав правительства

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сегодня представил новый состав городского правительства, предварительно уволив семерых высокопоставленных чиновников из команды экс-губернатора Дмитрия Овсянникова.
Российская газета 06:26
Происшествия

В Крыму угнали и разбили служебный Mercedes министра ЖКХ

Служебный автомобиль Mercedes министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Дмитрия Черняева был угнан неизвестными и брошен на одной из улиц Симферополя после ДТП, сообщила пресс-служба министерства.
РИА Новости 05:26
Космос

Запуск спутников связи «Гонец-М» ракетой «Союз» отложили на 2020 год

Известия 28 сентября в 20:28
Армия и оружие

Российский спецназ заметили в Норвегии

Известия 03:52
Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Политика

Хасиков счел провокацией протест против работавшего в ДНР главы Элисты

Митинг в Элисте, участники которого выступили против назначения врио руководителя города Дмитрия Трапезникова, прошел 29 сентября, сообщает «Калмыкия-Онлайн».
РБК 05:04
Культура

Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
URA.Ru 06:32
Армия и оружие

С Плесецка проведён учебно-боевой пуск ракеты «Тополь-М»

Учебно-боевой запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М» выполнен с космодрома Плесецк, сообщает пресс-служба Минобороны.
RT на русском 07:36
Здоровье

В Республиканский онкоцентр начались поставки оборудования

Замана 07:29
Шоу-бизнес

У Алены Водонаевой появилась третья нога после неудачного фотошопа

По мнению многих, Водонаева неудачно воспользовалась фоторедактором.
StarHit.ru 06:00
Происшествия

В США на Великих озерах нашли пропавший в 1901 году «корабль-призрак»

В США на озере Верхнее команда исследователей-любителей обнаружила исчезнувшее в 1901 году торговое судно Hudson.
Российская газета 07:40
Происшествия

Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

РИА Новости 28 сентября в 12:34
Происшествия

Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане

В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru вчера в 11:08
Происшествия

Женщина разрешила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей

Газета.Ru 07:28
Политика

В ПАСЕ пройдут дебаты по протестным акциям в Москве

Парламентская ассамблея Совета Европы включила в повестку осенней сессии проведение дебатов по протестным акциям в Москве.
RT на русском 06:05
Общество

Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей

По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
Шоу-бизнес

Адвокат рассказал, кто станет наследником режиссера Марка Захарова

Советы по дому. Лайфхаки 05:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Георгиевич Кононов
Футболист
Советский и российский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. С ноября 2018 года главный тренер московского «Спартака».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Доменико Тедеско
Итальянский футбольный тренер
Немецко-итальянский футбольный тренер. С 2017 по 2019 год - главный тренер клуба «Шальке 04».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное