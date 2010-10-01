По информации «СЭ», «Спартак» рассматривает несколько кандидатур на пост главного тренера команды. Вчера, напомним, был отправлен в отставку Олег Кононов, клуб не будет платить ему компенсацию за расторжение контракта.

с чего всё началось

Продолжают плодиться слухи вокруг отставки главного тренера московского "Спартака" Олега Кононова и поисков его преемника. Стало известно, что одним из кандидатов на пост в столичном клубе может стать Доменико Тедеско, ранее возглавлявший немецкий "Шальке-04".

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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