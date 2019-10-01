Футбол
Sport.ru«Спартак» начинает переговоры с Тедеско
Во вторник, первого октября, стало известно, что руководство столичного "Спартака" приняло решение отправить своего представителя в Германию, чтобы провести переговоры с потенциальным тренером красно-белых Домеником Тедеско. Об этом сообщает Нобель Арустамян в своём телеграм-канале.
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Нобель Арустамян: «Заместитель Цорна проведет переговоры с Тедеско в Штутгарте»
Sports.ruвчера в 12:55
Арустамян: вероятно, соглашение Тедеско со «Спартаком» будет подписано в ближайшее время
RT на русскомвчера в 13:17
Источник: представитель «Спартака» отправился в Штутгарт на переговоры с Тедеско
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Госкорпорация «Ростех» подготовила три варианта развития Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
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Восемь человек пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом в Петербурге
Восемь человек пострадали в результате ДТП на Волхонском шоссе в Ленинградской области у границы с Санкт-Петербургом, один человек погиб.
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Технологии
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В Сирии испытали российскую С-500
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Общество
Появились кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге
Ранее, 1 октября, синоптики предупредили, что на северо-запад России надвигается разрушительный ураган "Мортимер", который будет сопровождаться сильными ливнями и ветром с порывами 24 м / с. В Петербурге для предотвращения наводнения перекрыли затворы защитных сооружений.
Известия вчера в 15:48
Футбол
«Тоттенхэм» дома пропустил семь мячей от «Баварии»
Советский спорт вчера в 16:56
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Юрий Ганус: WADA ждет объяснений от российских властей, а не от РУСАДА
К 9 октября от российских властей не ждут дискуссионной повестки, переговорного процесса; время, отведенное на это, уже прошло, от российских властей ждут приемлемых внятных объяснений по представленной структуре, приводит Sport24.ru слова Гануса.
Советский спорт 30 сентября в 07:22
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Netflix опубликовала трейлер своего самого дорогого боевика
REGNUM вчера в 16:38
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RT на русском вчера в 05:01
Политика
В Турции запретят электронные сигареты
Правительство Турции намерено ввести запрет на продажу и импорт электронных сигарет, заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
РИА Новости 03:14
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Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая
Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
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Орлов ответил назвавшему «Зенит» империей зла Уткину
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Газета.Ru вчера в 07:42
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Intel представила новые процессоры Cascade Lake-X
Например, стоимость 10-ядерного Core i9-9820X прошлого поколения равняется 889 долларам, а новый 18-ядерный флагман Cascade Lake-X Core i9-10980XE стоит всего 979 долларов.
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Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru 01:22
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СМИ назвали причину замены Куртуа в перерыве матча с «Брюгге»
Голкипер «Реала» Тибо Куртуа был заменен в перерыве матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Брюгге».
Sportbox.RU вчера в 16:48
Наука
Опровергнута связь рака с мясом
Согласно заключению панели экспертов WCRF/AICR, регулярное употребление переработанного мяса и красного мяса в больших количествах повышает риск колоректального рака.
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Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 30 сентября в 09:13
Происшествия
В Вольске за гибель человека возле кладбища задержали двух полицейских
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Возлюбленной российского певца Сергея Лазарева, который на днях сообщил, что у него год назад появилась на свет дочь, может оказаться некая Анна Белодедова, пишет «СтарХит».
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Наука
От Антарктиды откололся айсберг весом 315 млрд тонн
Самый крупный за последние 50 лет айсберг откололся от шельфового ледника Эймери в Восточной Антарктиде, сообщает 1 октября ВВС.
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Культура
Названа вредная привычка, портившая интимную жизнь Фредди Меркьюри
В вышедшей в сентябре книге о солисте группы Queen Фредди Меркьюри «Freddie Mercury: A Life, In His Own Words» названа вредная привычка, которая мешала ему в интимной жизни.
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«Родился мальчик весом 5,4 кг и ростом 58 см. Благодаря опыту акушерок Балашихинского родильного дома, во время родов не произошло повреждения родовых путей у женщины», - говорится в материале.
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Самой популярной песней в России стал украинский хит «Плакала»
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