Футбол

Sport.ruSport.ru«Спартак» начинает переговоры с Тедеско

Во вторник, первого октября, стало известно, что руководство столичного "Спартака" приняло решение отправить своего представителя в Германию, чтобы провести переговоры с потенциальным тренером красно-белых Домеником Тедеско. Об этом сообщает Нобель Арустамян в своём телеграм-канале.
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