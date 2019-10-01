Футбол
Sport.ru«Спартак» начинает переговоры с Тедеско
Во вторник, первого октября, стало известно, что руководство столичного "Спартака" приняло решение отправить своего представителя в Германию, чтобы провести переговоры с потенциальным тренером красно-белых Домеником Тедеско. Об этом сообщает Нобель Арустамян в своём телеграм-канале.
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Культура
В Москве прощаются с Марком Захаровым
Петербургский дневник 02:54
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
РИА Новости 06:18
Гаджеты
Приложение WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
Приложение для общения в Сети WhatsApp вскоре перестанет работать на старых версиях ОС различных смартфонов.
7 новостей вчера в 09:58
Политика
Зеленский подтвердил подписание «формулы Штайнмайера» по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:26
Экономика
На сокращение чиновников в России потратят почти 5 млрд рублей
В ближайшие три года на увольнение федеральных чиновников планируют потратить 4,8 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минфине.
Известия вчера в 19:15
Авто
Эксперты рассказали, нужно ли прогревать двигатель в машине зимой
Автоновости дня вчера в 22:46
Общество
Леонид Рошаль опроверг увольнение врачей НМИЦ онкологии имени Блохина
Выступление врачей из НМИЦ онкологии имени Блохина прокомментировал глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.
Петербургский дневник 04:57
Авто
Новая генерация Skoda Octavia дебютирует 11 ноября
Golf VIII получит свою мировую премьеру в октябре, а его кузен-чех в кузове лифтбек будет представлен 11 ноября в Праге.
32CARS.ru вчера в 06:44
Общество
У стиральных машин нашли опасный для здоровья режим стирки
Немецкие и британские ученые выяснили, что использование экономного режима в стиральных машинах может угрожать здоровью человека.
Век 11:22
Происшествия
Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве сотрудника СК
Российская газета 10:10
Политика
Путин поздравил Пашиняна с результатами саммита ЕАЭС в Ереване
Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с результатами заседания Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
МИР 24 14:51
Общество
В Сети появились кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге
Пользователи соцсетей публикуют кадры урагана "Мортимер" в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 13:35
Культура
Михаил Галустян станет ведущим телеканала СТС
Sostav.ru 11:55
Фигурное катание
Медведева показала новый каскад на тренировке Shanghai Trophy
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева попробовала исполнить каскад из тройных флипа и риттбергера на тренировке турнира Shanghai Trophy.
Нева Спорт 07:02
Армия и оружие
Китай показал на параде супермощную ракету
На масштабном военном параде в Пекине, который организован в честь 70-летия образования республики КНР, показали межконтинентальную баллистическую ракету, передает телеканал "360".
Дни.ру 03:24
Шоу-бизнес
Кети Топурия показала нового возлюбленного
Новым избранником 33-летней солистки группы «А'Студио» Кети Топурии оказался 35-летний бизнесмен и дипломат Лев Деньгов из Белоруссии.
Wday.ru 09:25
Политика
Макрон выступил за сохранение России в ПАСЕ
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку Российской Федерации и выступил за сохранение членства РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Дума ТВ 06:59
Футбол
Локомотив — Атлетико 0:0 (1-й тайм)
Московский «Локомотив» сыграет с мадридским «Атлетико» в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.
REGNUM 06:38
Шоу-бизнес
ГИБДД Петербурга проверит парковку «Mercedes Боярского» на встречке
Российская газета 14:00
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Политика
В Грузии зафиксировали рекордное падение пассажиропотока
В международных аэропортах Тбилиси и Батуми число пассажиропотока сократилось до показателей, ставших рекордными для десятилетней статистики.
Известия 14:41
Общество
В Нью-Йорке запретили термин «нелегальный мигрант»
За нарушение нового регламента предусмотрены штрафы до 250-ти тысяч долларов.
Эхо Москвы 14:30
Армия и оружие
Появились фото истребителя Су-57 с неизвестным подвесным контейнером
В Сети опубликовали фото истребителя Су-57 с неизвестным подвесным контейнером.
Актуальные Новости 04:44
Общество
Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»
30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор 11:58
Футбол
Роналду вновь заявил, что не исключает завершения карьеры через год
Спорт-Экспресс 08:17
Общество
Женщины стали курить больше во время антитабачной кампании в России
Во время антитабачной кампании в России женщины стали курить больше, а мужчины, напротив, меньше.
BFM.ru 13:25