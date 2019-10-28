Футбол
Sportbox.RU«Спартак» намерен приобрести 20-летнего нападающего сборной Белоруссии
Московский «Спартак» заинтересован в услугах форварда «Энергетик-БГУ» Ильи Шкурина. По информации источника, на нападающего помимо красно-белых также претендует минское «Динамо». Сообщается, что минский клуб уже ведет переговоры по трансферу 20-летнего футболиста.
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«Спартак» поспорит с минским «Динамо» за форварда молодёжной сборной Белоруссии
Sport.ruвчера в 17:29
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Политика
Коболев призывает Киев отдать «европейским партнерам» доходы от транзита
Глава украинской компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев призвал парламент Украины принять проект закона 2239−1, который позволяет передать «европейским партнерам» 49% акций компании «Оператор газотранспортной системы Украины».
Общество
Путин поручил вывести иностранный турпоток в Приморье из «серой» зоны
Президент Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с администрацией Приморского края подготовить и представить до 1 декабря текущего года предложения по совершенствованию регулирования предпринимательской деятельности в сфере туризма.
Хоккей
Малкин оправдался за американский паспорт
Экономика
Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум
Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум.
Происшествия
Мощный взрыв на заводе в Днепре перепутали с землетрясением
Отмечается, что инцидент произошел в промышленной зоне на маслоэкстракционном заводе «Потоки», в результате в одном из цехов обрушилась кровля, при этом местные жители приняли произошедшее за землетрясение.
Гаджеты
Компания Nvidia представила телеприставки Shield TV и Shield TV Pro
Спорт
WADA рассмотрит вопрос о статусе РУСАДА 4 ноября
Вопрос о статусе в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рассмотрит исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 4 ноября, заявила заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, 28 октября сообщает ТАСС.
Общество
Роспотребнадзор дал советы по профилактике инсульта
Специалисты Роспотребнадзора дали советы, какие ежедневные привычки нужно изменить для своевременной профилактики инсульта, соответствующие рекомендации опубликованы во вторник на сайте ведомства.
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Происшествия
В Москве задержаны мошенники, присваивавшие квартиры умерших людей
В Москве полиция задержала мошенников, которые за десять лет присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт МВД.
Наука
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Британские исследователи заявили, что безалкогольные напитки становится не только причиной ожирения, но и износа зубов.
Интернет
Сервис Google Pay получил функцию биометрической аутентификации
Компания Google добавила в сервис Google Pay долгожданную функцию биометрической аутентификации.
Политика
Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до «газовой войны», так как Киев в данном случае ждёт поражение.
Экономика
Бюджет Универсиады-2023 в Екатеринбурге может измениться
Расходы областного бюджета на Универсиаду (40 млрд рублей в ближайшие три года) будут компенсированы федеральным правительством, добавил Куйвашев.
Экономика
Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России
Проверка по налогам и страховым взносам Из документа следует, что с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР).
Армия и оружие
Лукашенко рассказал о реакции Белоруссии на американские танки в Литве
На прошлой неделе президент Белоруссии поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и представить план по реагированию на размещение танков армии США в непосредственной близости у границы государства.
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище открылся памятник Николаю Караченцову
Памятник актеру Николаю Караченцову открылся на Троекуровском кладбище, сообщает РИАМО со ссылкой на корреспондента.
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Экономика
Орешкин поддержал проект ВСМ из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород
Кино
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Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Гаджеты
Apple презентовала наушники AirPods Pro
Происшествия
Путин наградил экипаж аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24
Президент РФ Владимир Путин представил к государственным наградам экипаж самолета Ан-24, совершившего в июне этого года аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии.
Общество
Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу
В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Футбол
Оуэн осудил фанатов «Арсенала», освиставших Джаку
Армия и оружие
Россия передала Таджикистану военную технику и вооружение
Российская сторона передала на безвозмездной основе армии Таджикистана партию военной техники и вооружения на общую сумму 320 млн рублей.
Энергетика
В Белоруссии оценили влияние налогового манёвра России на цену нефти
Заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина сообщила о возможном подорожании нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов в 2020 году ещё на $17,7 за тонну в результате налогового манёвра России в нефтяной сфере.
Политика
Россия отказалась вооружать Иран ради Израиля
Советник премьер-министра Израиля Ариэль Бульштейн заявил, что Россия не стала поставлять Ирану некоторую военную технику по просьбе Израиля.