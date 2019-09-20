Московский «Спартак» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей. В составе хозяев отличились Джефф Плэтт и Питер Холланд.

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