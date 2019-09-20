Хоккей
RT на русском«Спартак» нанёс «Автомобилисту» первое поражение в сезоне КХЛ
Автомобилист—
Спартак
2 – 4
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
сегодня
Джефф Плэтт
|15'
|20'
Артем Федоров
|21'
Михаил Юньков
|21'
Яков Рылов
Питер Холланд
|27'
|35'
Максим Гончаров
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Московский «Спартак» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей. В составе хозяев отличились Джефф Плэтт и Питер Холланд.
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