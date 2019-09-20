Московский «Спартак» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей. В составе хозяев отличились Джефф Плэтт и Питер Холланд.

Все про Спорт ру

Политика Порошенко назвал последствия нового госпереворота для Украины Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна может не пережить еще один Майдан в условиях войны.

Единоборства Муслим Гаджимагомедов стал чемпионом мира по боксу Дагестанский боксер принес сборной России золотую медаль в весе до 91кг. Победным для Гаджимагомедовп стал чемпионат мира в Екатеринбурге.

Религия Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.

Общество Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.

Гаджеты Марка Apple опустилась с 11 на 24 место в рейтинге брендов в Китае В последние годы Apple прилагает значительные усилия, стараясь увеличить продажи своей продукции в Китае, который стал крупнейшим рынком смартфонов.

Технологии У вологодских школьников появятся компьютеры «Эльбрус» Разработчик согласился обеспечить оборудованием класс на 30 мест в новом вологодском технопарке для детей «Кванториум».

Политика Трамп прокомментировал сообщения о беседе с Зеленским Президент США Дональд Трамп заявил, что история о "разглашении" им секретов в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским сфабрикована, чтобы выгородить бывшего вице-президента Джо Байдена, который баллотируется на пост главы государства.

Гаджеты Huawei представила флагманский смартфон Mate 30 Pro Китайский производитель Huawei представил публике свой флагманский смартфон Mate 30 Pro.

Экономика Россияне стали реже покупать косметику и парфюмерию Больше всего денег россияне тратят на покупку средств по уходу за волосами: по данным GfK, на эту категорию приходится около четверти всех расходов на косметику и парфюмерию.

Наука Назван фрукт, замедляющий старение Китайские ученые назвали еще один фрукт, который способен замедлить старение.

Волейбол Волейболисты сборной Сербии вышли в четвертьфинал чемпионата Европы Волейболисты сборной Сербии вышли в четвертьфинал чемпионата Европы, который проходит во Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах.

Гаджеты Появились предварительные спецификации процессора AMD Ryzen 5 3500X Напомним, в первой волне процессоров AMD Ryzen 3000 этой модели не было — список начинался с 6-ядерного процессора Ryzen 5 3600 стоимостью 200 долларов.

Происшествия Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.

Общество В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности В одном из сел Стерлитамакского района двухлетнюю девочку отказались брать в детский сад по причине особенностей ее внешнего вида.

Кино Умер актер Игорь Шибанов из «Улиц разбитых фонарей» Ушел из жизни любимый петербуржцами актер Игорь Шибанов. Он известен по сериалу «Улицы разбитых фонарей» и «Брат».

Происшествия В Таджикистане двое российских военных получили ранения В Таджикистане двое российских военнослужащих получили ранения в результате нападения на них психически больного мужчины.

Армия и оружие Хуситы призвали аравийскую коалицию принять предложение о прекращении агрессии в Йемене В пятницу мятежники из "Ансар Аллах" заявили, что намерены прекратить атаки против саудовского королевства в рамках инициативы по достижению мирного урегулирования.

Футбол «Барселона» проиграла «Гранаде» в матче Примеры Каталонская «Барселона» потерпела поражение от «Гранады» в матче пятого тура испанской Примеры.

Происшествия Число задержанных в ходе протестов в Париже возросло до 152 человек Число задержанных в Париже, где в субботу проходят акции "желтых жилетов" и шествие в защиту климата, превысило 150 человек.

Культура В Сети появились новые кадры со съемок «Сватов-7» В Сети появились новые фотографии со съемок седьмого сезона культового сериала «Сваты».

Политика Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.

Фигурное катание Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.

Общество Правила призыва в армию ужесточат Очередные изменения правил, которые лоббирует Министерство обороны РФ, не очень сочетаются с реальностью: проблемы призыва в России практически нет, зато явно есть проблема неизбежной нехватки срочников из-за демографической ситуации и невозможности научить людей за год службы обращаться с новым оружием.

Шоу-бизнес Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату Врач Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе объяснил решение перевести Анастасию Заворотнюк в общую палату.