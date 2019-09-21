Хоккей
Спорт-Экспресс«Спартак» забросил три шайбы в ворота «Автомобилиста» за 40 секунд
Автомобилист—
Спартак
2 – 4
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
сегодня
Джефф Плэтт
|15'
|20'
Артем Федоров
|21'
Михаил Юньков
|21'
Яков Рылов
Питер Холланд
|27'
|35'
Максим Гончаров
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«Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» забросил три шайбы в течение 40 игровых секунд. Это второй результат в истории лиги. Рекорд принадлежит СКА, который забивал три гола за 28 секунд.
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