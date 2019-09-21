«Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» забросил три шайбы в течение 40 игровых секунд. Это второй результат в истории лиги. Рекорд принадлежит СКА, который забивал три гола за 28 секунд.

«Спартак» забросил три шайбы в ворота «Автомобилиста» за 40 секунд

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.

Происшествия В Москве пропала 14-летняя теннисистка из Абхазии В Москве 18 сентября пропала теннисистка из Абхазии 2005 года рождения. Об этом сообщает МВД республики.

Происшествия Американец погиб, делая предложение девушке Житель американского штата Луизиана Стивен Вебер погиб, когда делал предложение своей невесте, сообщает Daily Mirror.

Происшествия Найдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, которого подозревают в убийстве двух коллег в Брянске.

Здоровье Нейрохирург объяснил, почему Заворотнюк перевели в общую палату Врач НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Александр Саникидзе объяснил, почему актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату после того, как она пришла в сознание.

Общество Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.

Общество Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.

Футбол «Милан» и «Интер» объявили составы на дерби «Милан» и «Интер» объявили составы на дерби в рамках четвёртого тура итальянской Серии А.

Футбол Семак похвалил «Рубин» после поражения 0:5 от «Зенита» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над «Рубином» (5:0) в матче 10-го тура РПЛ.

Спорт Ставшая интернет-звездой американская гимнастка снялась обнаженной Американская гимнастка Кэтлин Охаши приняла участие в обнаженной фотосессии ESPN Body Issue.

Общество Врачи назвали признаки начала болезни Альцгеймера О развитии болезни Альцгеймера свидетельствуют внезапные трудности с логическим мышлением и ориентацией в пространстве.

Происшествия Губернатор Свердловской области вручил ключи от квартир экипажу А321 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в субботу вручил ключи от квартир членам экипажа аэробуса А321 "Уральских авиалиний", сумевших посадить аварийный самолет на поле в Подмосковье.

Происшествия Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка.

Космос США помогут Европе решить проблему с парашютами для миссии на Марс Европейское космическое агентство (ЕКА) обратилось к НАСА за помощью в решении проблемы с парашютами для российско-европейского межпланетного проекта ExoMars-2020, сообщил РИА Новости глава представительства ЕКА в России Рене Пишель.

Политика Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ Украинская делегация отказалась от участия в следующей сессии ПАСЕ, которая пройдет с 30 сентября по 4 октября.

Общество Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.

Футбол Рассказавшая о помощи Роналду в детстве женщина оказалась самозванкой 18 сентября Роналду рассказал, как в детстве вместе с юными партнерами по академии «Спортинга» периодически получал бесплатные бургеры в местном «Макдоналдсе».

Общество Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.