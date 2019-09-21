Хоккей

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Спартак» забросил три шайбы в ворота «Автомобилиста» за 40 секунд

Автомобилист
Спартак
2 – 4
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
сегодня
Джефф Плэтт
15'
20'
Артем Федоров
21'
Михаил Юньков
21'
Яков Рылов
Питер Холланд
27'
35'
Максим Гончаров
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«Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» забросил три шайбы в течение 40 игровых секунд. Это второй результат в истории лиги. Рекорд принадлежит СКА, который забивал три гола за 28 секунд.
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