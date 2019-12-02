Руководство московского «Спартака» осталось крайне недовольно работой арбитров на матче против петербургского «Зенита». «Красно-белые» оправили в РФС официальное письмо с требованием разъяснить спорные моменты и принять меры против рефери.

«Спартак» направил в РФС письмо о судействе в матче с «Зенитом»

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