Футбол

Свободная ПрессаСвободная Пресса«Спартак» направил в РФС письмо о судействе в матче с «Зенитом»

Зенит — Спартак
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, 1 декабря
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Магомед Оздоев
15′
Илья Кутепов
21′
Олег Шатов
28′
29′
Зелимхан Бакаев
34′
Илья Кутепов
44′
Наиль Умяров
46′
Илья Кутепов
Лоренсо Мельгарехо
Магомед Оздоев
49′
54′
Айртон Дантас
Андре Шюррле
Олег Шатов
Александр Ерохин
56′
Сердар Азмун
Алексей Сутормин
63′
67′
Алекс Крал
73′
Алекс Крал
Джано Ананидзе
75′
Самуэль Жиго
88′
Андре Шюррле
Себастьян Дриусси
Леон Мусаев
90′+3′
Руководство московского «Спартака» осталось крайне недовольно работой арбитров на матче против петербургского «Зенита». «Красно-белые» оправили в РФС официальное письмо с требованием разъяснить спорные моменты и принять меры против рефери.
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